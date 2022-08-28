Тюменских подростков, избивших мужчину, отпустили домой

Суд оставил тюменок под подпиской о невыезде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменским девушкам-подросткам, истязавшим мужчину на ж/д вокзале станции в Вагае, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР.

«Трое несовершеннолетних находятся под подпиской о невыезде», — рассказали в ведомстве. Им запрещено покидать место жительства без разрешения следствия или суда.

Ранее URA.RU писало, что на девочек-подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай, заведено уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже одну из девушек задержали. Кроме того агентство сообщало, что мужчину выписали из реанимации и перевели в профильное отделение больницы. Ранее местные СМИ писали о том, что подростки избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом.