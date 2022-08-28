Власти не могут расселить жителей умирающей пермской деревни

Жители Шарволя годами ждут расселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Шарволь Коми-Пермяцого округа (Пермский край) четверо жителей оказались брошены на произвол судьбы. Местные власти несколько лет не могут найти деньги на расселение умирающей деревни, где нет магазина и связи, постоянно возникают проблемы с электроснабжением.

«Надежда Кольчурина, Валентина Лесникова, Татьяна Петрова и Василий Григалюнас выживают в забытом поселке, как могут. Василий ловит рыбу, Татьяна собирает ягоды и грибы. Помогает им мама Татьяны Валентина Лесникова, а сестра Василия отправляет денежные переводы через почту. В поселке нет мобильной связи. Лишь таксофон, который работает, когда есть электричество. Если электричества нет — отключают по непонятным причинам, то и связь с внешним миром обрывается», — пишет газета «Парма-новости», журналисты которого побывали в глубинке.

Расстояние от поселка до окружного центра, города Кудымкар, всего 50 километров. Издание отмечает, что расселить жителей поселка власти обещали еще в 2015 году. Сейчас чиновники заявляют, что оснований для признания домов аварийными и подлежащими расселению нет, поскольку право собственности на жилье жителями Шарволя не оформлено.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. К моменту опубликования материала ответ в распоряжение редакции ответ не поступил. На сайте минКПО указано, в 2022 году в округе должно завершиться расселение жителей пяти населенных пунктов и еще двух — начаться. Поселок Шарволь среди них не значится.

Сейчас в поселке проживают четыре человека Фото: паблик газеты «Парма-новости», «ВКонтакте»