Глава района ХМАО поможет особенному ребенку из семьи аборигенов

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин окажет содействие семье из числа коренных народов севера, воспитывающих особенного ребенка. Об этом его попросил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин в ходе рабочей встречи, сообщает telegram-канал «Нижневартовский район официально».
«Парламентарий [Еремей Айпин] обратился к главе района [Борису Саломатину] с просьбой оказать содействие многодетной семье из села Варьеган, воспитывающей ребенка-инвалида. Им необходим автотранспорт и лодочный мотор для поездок на стойбище и занятий традиционными промыслами», — сообщает пресс-служба главы Нижневартовского района.
Семья аборигенов занимается традиционными промыслами — сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, доход семьи не позволяет приобрести мотор для лодки и автотранспорт. Саломатин обещал проконтролировать ситуацию.
Ранее URA.RU рассказало, что Саломатин выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни труженицы тыла Анны Докучаевой. Ветерану было 90 лет.
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