Глава района ХМАО поможет особенному ребенку из семьи аборигенов

30 августа 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Борис Саломатин окажет финансовую помощь многодетной семье из коренных народов севера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нижневартовского района Борис Саломатин окажет содействие семье из числа коренных народов севера, воспитывающих особенного ребенка. Об этом его попросил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин в ходе рабочей встречи, сообщает telegram-канал «Нижневартовский район официально». «Парламентарий [Еремей Айпин] обратился к главе района [Борису Саломатину] с просьбой оказать содействие многодетной семье из села Варьеган, воспитывающей ребенка-инвалида. Им необходим автотранспорт и лодочный мотор для поездок на стойбище и занятий традиционными промыслами», — сообщает пресс-служба главы Нижневартовского района. Семья аборигенов занимается традиционными промыслами — сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, доход семьи не позволяет приобрести мотор для лодки и автотранспорт. Саломатин обещал проконтролировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказало, что Саломатин выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни труженицы тыла Анны Докучаевой. Ветерану было 90 лет.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин окажет содействие семье из числа коренных народов севера, воспитывающих особенного ребенка. Об этом его попросил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин в ходе рабочей встречи, сообщает telegram-канал «Нижневартовский район официально». «Парламентарий [Еремей Айпин] обратился к главе района [Борису Саломатину] с просьбой оказать содействие многодетной семье из села Варьеган, воспитывающей ребенка-инвалида. Им необходим автотранспорт и лодочный мотор для поездок на стойбище и занятий традиционными промыслами», — сообщает пресс-служба главы Нижневартовского района. Семья аборигенов занимается традиционными промыслами — сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, доход семьи не позволяет приобрести мотор для лодки и автотранспорт. Саломатин обещал проконтролировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказало, что Саломатин выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни труженицы тыла Анны Докучаевой. Ветерану было 90 лет.