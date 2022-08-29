29 августа 2022
28 августа 2022

Глава района ХМАО поможет особенному ребенку из семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Борис Саломатин окажет финансовую помощь многодетной семье из коренных народов севера Фото:

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин окажет содействие семье из числа коренных народов севера, воспитывающих особенного ребенка. Об этом его попросил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин в ходе рабочей встречи, сообщает telegram-канал «Нижневартовский район официально».

«Парламентарий [Еремей Айпин] обратился к главе района [Борису Саломатину] с просьбой оказать содействие многодетной семье из села Варьеган, воспитывающей ребенка-инвалида. Им необходим автотранспорт и лодочный мотор для поездок на стойбище и занятий традиционными промыслами», — сообщает пресс-служба главы Нижневартовского района.

Семья аборигенов занимается традиционными промыслами — сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, доход семьи не позволяет приобрести мотор для лодки и автотранспорт. Саломатин обещал проконтролировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказало, что Саломатин выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни труженицы тыла Анны Докучаевой. Ветерану было 90 лет.

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин окажет содействие семье из числа коренных народов севера, воспитывающих особенного ребенка. Об этом его попросил вице-спикер Думы ХМАО Еремей Айпин в ходе рабочей встречи, сообщает telegram-канал «Нижневартовский район официально». «Парламентарий [Еремей Айпин] обратился к главе района [Борису Саломатину] с просьбой оказать содействие многодетной семье из села Варьеган, воспитывающей ребенка-инвалида. Им необходим автотранспорт и лодочный мотор для поездок на стойбище и занятий традиционными промыслами», — сообщает пресс-служба главы Нижневартовского района. Семья аборигенов занимается традиционными промыслами — сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, доход семьи не позволяет приобрести мотор для лодки и автотранспорт. Саломатин обещал проконтролировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказало, что Саломатин выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни труженицы тыла Анны Докучаевой. Ветерану было 90 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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