Курганский рыбак погиб во время заплыва на надувной лодке

В Курганской области нашли тело мужчины, который накануне рыбачил на надувной лодке (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Мокроусовском районе Курганской области утром 29 августа было найдено тело мужчины, который накануне вечером ушел рыбачить на озеро Малое Песьяное. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Установлено, что вечером 28 августа 67-летний мужчина выплыл на озеро Малое Песьяное Мокроусовского района на надувной лодке, чтобы порыбачить. На следующее утро его начал искать односельчанин, который был вместе с ним на рыбалке», — указано на сайте. Тело рыбака было обнаружено утром 29 августа.

По данным СК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Лебяжьевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. На сегодняшний день опрошены очевидцы. Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Следственное управление также напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, в том числе во время рыбалки.

Ранее URA.RU сообщало, что вблизи деревни Зубаревка Звериноголовского района во время рыбалки пропал мужчина. Его тело было обнаружено и извлечено из воды 23 июля.