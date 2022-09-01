01 сентября 2022

Тюменцев приглашают на вечер памяти Юрия Шатунова

В Тюменской области пройдет вечер, посвященный дню рождения Юрия Шатунова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Мероприятие пройдет 6 сентября в Тобольске Фото:

Жителей Тюменской области приглашают на вечер памяти в честь дня рождения Юрия Шатунова. Соответствующий пост был опубликован в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие состоится шестого сентября.

«Ждем всех на вечер памяти в честь дня рождения Юрия Шатунова 6 сентября 2022 года на Базарной площади в Тобольске. Начало мероприятия в 18 часов вечера, вход свободный. Без алкогольных напитков», — указала Светлана Соколова.

Подписчиков группы обрадовало приглашение автора поста. Некоторые жители области написали, что обязательно придут на вечер памяти в честь дня рождения исполнителя. Солист группы «Ласковый май» скончался 23 июля 2022 года в возрасте 48 лет. Жители Тобольска почтили память артиста, исполнив его хиты.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Жителей Тюменской области приглашают на вечер памяти в честь дня рождения Юрия Шатунова. Соответствующий пост был опубликован в группе «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие состоится шестого сентября. «Ждем всех на вечер памяти в честь дня рождения Юрия Шатунова 6 сентября 2022 года на Базарной площади в Тобольске. Начало мероприятия в 18 часов вечера, вход свободный. Без алкогольных напитков», — указала Светлана Соколова. Подписчиков группы обрадовало приглашение автора поста. Некоторые жители области написали, что обязательно придут на вечер памяти в честь дня рождения исполнителя. Солист группы «Ласковый май» скончался 23 июля 2022 года в возрасте 48 лет. Жители Тобольска почтили память артиста, исполнив его хиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...