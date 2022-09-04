В Челябинской области приставам запретили списывать социальные выплаты на детей

05 сентября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

За счет детских денег взыскивали долги родителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) судебным приставам запретили взыскивать со счета женщины социальные выплаты на ребенка. Аналогичные нарушения выявлены в других территориальных подразделениях ФССП. Об этом сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ в УрФО. «Жительница Магнитогорска живет с 11-летней дочерью, которая получает пенсию по потере кормильца и федеральную доплату к ней. На мать возбудили исполнительное производство из-за долга по кредиту, и судебные приставы обратили взыскание на деньги на счету матери, куда переводилось и социальное пособие для дочери. Женщина обратилась с жалобой к Генпрокурор России Игорю Краснову», — рассказали в пресс-службе. В результате из-за неправомерного взыскания денег руководителю Управления ФССП России по Челябинской области внесли представление. Пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Незаконно списанные деньги возвращены, теперь пособия поступают на специальный счет. По итогам проверки деятельности территориальных подразделений службы судебных приставов Челябинской области прокуратура выявила ряд аналогичных нарушений. Жителям возвращены необоснованно списанные денежные средства.

В Магнитогорске (Челябинская область) судебным приставам запретили взыскивать со счета женщины социальные выплаты на ребенка. Аналогичные нарушения выявлены в других территориальных подразделениях ФССП. Об этом сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ в УрФО. «Жительница Магнитогорска живет с 11-летней дочерью, которая получает пенсию по потере кормильца и федеральную доплату к ней. На мать возбудили исполнительное производство из-за долга по кредиту, и судебные приставы обратили взыскание на деньги на счету матери, куда переводилось и социальное пособие для дочери. Женщина обратилась с жалобой к Генпрокурор России Игорю Краснову», — рассказали в пресс-службе. В результате из-за неправомерного взыскания денег руководителю Управления ФССП России по Челябинской области внесли представление. Пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Незаконно списанные деньги возвращены, теперь пособия поступают на специальный счет. По итогам проверки деятельности территориальных подразделений службы судебных приставов Челябинской области прокуратура выявила ряд аналогичных нарушений. Жителям возвращены необоснованно списанные денежные средства.