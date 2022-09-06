Челябинцы пожаловались на чиновников, отдавших госконтракт курганским дорожникам

Представители челябинской компании «Стройтех» пожаловались на проведение аукциона, связанного с ремонтом участка дороги в Курганской области. Данная информация размещена на портале госзакупок.
«Прошу провести проверку действий комиссии в части рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки. В случае выявления нарушений — признать действия комиссии неправомерными и обязать пересмотреть заявки участников», — указано в жалобе, из-за которой было приостановлено определение подрядчика.
В компании считают, что представители Центра закупок и бухгалтерского учета Курганской области во время рассмотрения заявок не учли четыре из шести отправленных компанией договоров, которые подтверждают опыт «Стройтеха» в ремонте дорог. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного департамента информационной и внутренней политики, который, в том числе, взаимодействует с госучреждениями региона. На момент написания новости, ответ не был получен.
Ремонт дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном муниципальном округе хотели поручить АО «Варгашинское ДРСП». Его представители предложили за работу самую высокую цену, не отличающуюся от начальной — более 700 млн рублей. Проигравшие компании набрали меньше баллов по критериям, связанным с квалификацией участников аукциона и их опытом работы. В 2020 году «Стройтех» по похожей причине проиграл в аукционе, связанном с ремонтом дороги на улице 2-я Часовая в Кургане.
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Представители челябинской компании «Стройтех» пожаловались на проведение аукциона, связанного с ремонтом участка дороги в Курганской области. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Прошу провести проверку действий комиссии в части рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки. В случае выявления нарушений — признать действия комиссии неправомерными и обязать пересмотреть заявки участников», — указано в жалобе, из-за которой было приостановлено определение подрядчика. В компании считают, что представители Центра закупок и бухгалтерского учета Курганской области во время рассмотрения заявок не учли четыре из шести отправленных компанией договоров, которые подтверждают опыт «Стройтеха» в ремонте дорог. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного департамента информационной и внутренней политики, который, в том числе, взаимодействует с госучреждениями региона. На момент написания новости, ответ не был получен. Ремонт дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном муниципальном округе хотели поручить АО «Варгашинское ДРСП». Его представители предложили за работу самую высокую цену, не отличающуюся от начальной — более 700 млн рублей. Проигравшие компании набрали меньше баллов по критериям, связанным с квалификацией участников аукциона и их опытом работы. В 2020 году «Стройтех» по похожей причине проиграл в аукционе, связанном с ремонтом дороги на улице 2-я Часовая в Кургане.