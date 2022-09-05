Тюменцы часами не могут дозвониться до детской поликлиники

Жители Тобольска не могут вызвать детского врача на дом

06 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Жители Тобольска часами пытаются дозвониться до детской поликлиники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска не могут дозвониться до детской поликлиники для того, чтобы вызвать фельдшера на дом. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Не могу вызвать фельдшера ребенку, звоню с утра, трубку не берут. Детская поликлиника, 4 мкр. Как вы вообще дозваниваетесь до них?», — поинтересовался автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Я вчера дозвонилась с первого раза, детского врача вызывали на дом. Телефон: 27-30-44», — сообщила Ольга Закирова. «Вчера вызвала в 8:30 годовалому ребенку, до сих пор никого не было», — заявила Надежда Прошина. «Можете вызвать врача через Госуслуги. Очень удобно и быстро», — добавила Диана Бадаева. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что колл-центр детской поликлиники областной больницы №3 Тобольска работает в обычном режиме. «Для вызова медицинского работника на дом можно обратиться по телефону колл-центра поликлинического звена областной больницы № 3 — 8 (3456) 27-30-44 и дождаться ответа оператора. По вопросам доступности и качества медицинской помощи можно обратиться по телефону 8 (3456) 27-77-92 доб.1103», — сообщили там URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тобольска часами вынуждены ждать своей очереди на прием к врачу. Горожане предположили, что это связано с нехваткой медиков.

Жители Тобольска не могут дозвониться до детской поликлиники для того, чтобы вызвать фельдшера на дом. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Не могу вызвать фельдшера ребенку, звоню с утра, трубку не берут. Детская поликлиника, 4 мкр. Как вы вообще дозваниваетесь до них?», — поинтересовался автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Я вчера дозвонилась с первого раза, детского врача вызывали на дом. Телефон: 27-30-44», — сообщила Ольга Закирова. «Вчера вызвала в 8:30 годовалому ребенку, до сих пор никого не было», — заявила Надежда Прошина. «Можете вызвать врача через Госуслуги. Очень удобно и быстро», — добавила Диана Бадаева. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что колл-центр детской поликлиники областной больницы №3 Тобольска работает в обычном режиме. «Для вызова медицинского работника на дом можно обратиться по телефону колл-центра поликлинического звена областной больницы № 3 — 8 (3456) 27-30-44 и дождаться ответа оператора. По вопросам доступности и качества медицинской помощи можно обратиться по телефону 8 (3456) 27-77-92 доб.1103», — сообщили там URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тобольска часами вынуждены ждать своей очереди на прием к врачу. Горожане предположили, что это связано с нехваткой медиков.