Израиль разбомбил взлетную полосу аэропорта Алеппо в Сирии Минобороны Сирии: войска Израиля повредили взлетно-посадочную полосу Алеппо 07 сентября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 + ПВО Сирии отразило ракетный удар Израиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война в Сирии В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии. «Примерно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя. Ранее сообщалось, что сирийская ПВО отражает авиаудар Израиля, передает RT. Уточняется, что были сбиты несколько ракет. В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии. «Примерно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя. Ранее сообщалось, что сирийская ПВО отражает авиаудар Израиля, передает RT. Уточняется, что были сбиты несколько ракет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям