06 сентября 2022

Израиль разбомбил взлетную полосу аэропорта Алеппо в Сирии

Минобороны Сирии: войска Израиля повредили взлетно-посадочную полосу Алеппо
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
ПВО Сирии отразило ракетный удар Израиля Фото:
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Война в Сирии

В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.

«Примерно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя.

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО отражает авиаудар Израиля, передает RT. Уточняется, что были сбиты несколько ракет.

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В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии. «Примерно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя. Ранее сообщалось, что сирийская ПВО отражает авиаудар Израиля, передает RT. Уточняется, что были сбиты несколько ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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