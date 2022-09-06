Израиль разбомбил взлетную полосу аэропорта Алеппо в Сирии

В результате ракетного удара Израиля по международному аэропорту Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.
«Примерно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо», — говорится в заявлении пресс-службы сирийского военного ведомства. Отмечается, что ущерб от израильского ракетного удара привел к выходу взлетно-посадочной полосы аэропорту из строя.
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО отражает авиаудар Израиля, передает RT. Уточняется, что были сбиты несколько ракет.
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