Новый сквер в Миассе приняли в полуразрушенном состоянии. Фото

В Миассе сквер за 7 млн приняли в полуразрушенном состоянии

07 сентября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

За строительство нового сквера подрядчик получил 7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Миасса (Челябинская область) приняла работы по строительству нового сквера несмотря на то, что они не соответствовали документации. За новый сквер подрядчику заплатили 7 млн рублей. «Предполагалось, что за эту сумму жители получат современную детскую площадку, крутые качели, уютную зону отдыха со скамейками и красивую инсталляцию для фото. Но что-то пошло не так», — говорится в группе «Народный фронт в Челябинской области» в «ВКонтакте». По фото, опубликованным в группе, видно, что состояние сквера и впрямь не соответствует тому бюджету, который в него закладывали. Лавочки в сквере сломаны, на инсталляции в виде надписи не хватает букв, рваное покрытие игровой площадки, хлипкие конструкции, на которых уже не раз случались ЧП. Если в первых двух случаях можно все списать на хулиганов, то с последними возникает вопрос к подрядчику. Компания «Эксперт» мало того, что затянула сроки сдачи объекта, но при наверстывании допустила массу ошибок, из-за которых сквер пришел в негодность. URA.RU направило запрос в администрацию Миасса. Там сообщили, что пришлю ответ позднее. На момент публикации комментария не поступило. Фото: группа «Народный фронт в Челябинской области» в «ВКонтакте». Фото: группа «Народный фронт в Челябинской области» в «ВКонтакте». Фото: группа «Народный фронт в Челябинской области» в «ВКонтакте».

Мэрия Миасса (Челябинская область) приняла работы по строительству нового сквера несмотря на то, что они не соответствовали документации. За новый сквер подрядчику заплатили 7 млн рублей. «Предполагалось, что за эту сумму жители получат современную детскую площадку, крутые качели, уютную зону отдыха со скамейками и красивую инсталляцию для фото. Но что-то пошло не так», — говорится в группе «Народный фронт в Челябинской области» в «ВКонтакте». По фото, опубликованным в группе, видно, что состояние сквера и впрямь не соответствует тому бюджету, который в него закладывали. Лавочки в сквере сломаны, на инсталляции в виде надписи не хватает букв, рваное покрытие игровой площадки, хлипкие конструкции, на которых уже не раз случались ЧП. Если в первых двух случаях можно все списать на хулиганов, то с последними возникает вопрос к подрядчику. Компания «Эксперт» мало того, что затянула сроки сдачи объекта, но при наверстывании допустила массу ошибок, из-за которых сквер пришел в негодность. URA.RU направило запрос в администрацию Миасса. Там сообщили, что пришлю ответ позднее. На момент публикации комментария не поступило.