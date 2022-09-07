МИД РФ назвал главный урок от санкций, который поняла Россия

МИД РФ: санкции дают понять, кто является настоящим другом России

07 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Чем больше санкций, тем больше друзей, считает Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный урок санкций заключается в том, что они показывают, кто является настоящим другом для России. Об этом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — пояснила она. При этом Захарова подытожила, чем больше санкций, тем больше друзей. Ранее Захарова обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Она уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии.

Главный урок санкций заключается в том, что они показывают, кто является настоящим другом для России. Об этом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — пояснила она. При этом Захарова подытожила, чем больше санкций, тем больше друзей. Ранее Захарова обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Она уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии.