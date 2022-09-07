МИД РФ назвал главный урок от санкций, который поняла Россия

Главный урок санкций заключается в том, что они показывают, кто является настоящим другом для России. Об этом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — пояснила она. При этом Захарова подытожила, чем больше санкций, тем больше друзей.
Ранее Захарова обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Она уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии.
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