МИД РФ назвал главный урок от санкций, который поняла Россия

МИД РФ: санкции дают понять, кто является настоящим другом России
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Чем больше санкций, тем больше друзей, считает Захарова Фото:

Главный урок санкций заключается в том, что они показывают, кто является настоящим другом для России. Об этом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — пояснила она. При этом Захарова подытожила, чем больше санкций, тем больше друзей.

Ранее Захарова обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Она уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии.

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Главный урок санкций заключается в том, что они показывают, кто является настоящим другом для России. Об этом написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — пояснила она. При этом Захарова подытожила, чем больше санкций, тем больше друзей. Ранее Захарова обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Она уверена, что данные имеются, но при этом они не отражены в докладе по итогам миссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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