25 августа 2022
24 августа 2022

Мужа Раи Мамедовой привлекли к общественным работам

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Самир Мамедов был привлечен к общественным работам Фото:

Осужденный за распространение экстремистской символики житель Сургута Самир Мамедов, муж Раи Мамедовой, был привлечен к общественным работам. Об этом URA.RU рассказал и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов.

«Он занимался общественно полезным трудом — организовывали гуманитарный груз для беженцев. Мамедов был привлечен к общественным работам в качестве, так сказать, воспитательной терапии», — сказал Аббасов.

Ранее URA.RU писало, что Мамедов был признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Семью Мамедовых, а также Артура Ильясханова ждет депортация за пределы региона (Ильясханов уже покинул территорию Югры). Их депортация, по данным URA.RU, следствие жесткой реакцией окружного правительства на произошедшие конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.

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Осужденный за распространение экстремистской символики житель Сургута Самир Мамедов, муж Раи Мамедовой, был привлечен к общественным работам. Об этом URA.RU рассказал и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов. «Он занимался общественно полезным трудом — организовывали гуманитарный груз для беженцев. Мамедов был привлечен к общественным работам в качестве, так сказать, воспитательной терапии», — сказал Аббасов. Ранее URA.RU писало, что Мамедов был признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Семью Мамедовых, а также Артура Ильясханова ждет депортация за пределы региона (Ильясханов уже покинул территорию Югры). Их депортация, по данным URA.RU, следствие жесткой реакцией окружного правительства на произошедшие конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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