Мужа Раи Мамедовой привлекли к общественным работам

Самир Мамедов был привлечен к общественным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осужденный за распространение экстремистской символики житель Сургута Самир Мамедов, муж Раи Мамедовой, был привлечен к общественным работам. Об этом URA.RU рассказал и. о. руководителя национально-культурной автономии азербайджанцев в Сургуте Амил Аббасов.

«Он занимался общественно полезным трудом — организовывали гуманитарный груз для беженцев. Мамедов был привлечен к общественным работам в качестве, так сказать, воспитательной терапии», — сказал Аббасов.

Ранее URA.RU писало, что Мамедов был признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Семью Мамедовых, а также Артура Ильясханова ждет депортация за пределы региона (Ильясханов уже покинул территорию Югры). Их депортация, по данным URA.RU, следствие жесткой реакцией окружного правительства на произошедшие конфликты, которые теперь лягут в основу национальной политики.