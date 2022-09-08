08 сентября 2022
07 сентября 2022

Власти ЯНАО назначили чиновника, ответственного за юбилей Нового Уренгоя. Инсайд

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Стас Чернавских возьмет на себя организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первого замдиректора департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских отправят в Новый Уренгой курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Стас Чернавских в Новом Уренгое возьмет на себя часть обязанностей зама по социальной политике Михаила Терещенко. Он будет руководить сферами культуры, спорта и молодежной политики. Пока неизвестна дата его назначения и должность, которую он займет при администрации города», — сообщил агентству инсайдер. В департаменте культуры Чернавских работает с 2010 года.

Назначение связывают с тем, что организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя поручили вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку и за мероприятием будет наблюдать вся страна. Поэтому глава Ямала Дмитрий Артюхов решил усилить социальный блок мэрии. У заместителя главы Михаила Терещенко отобрали часть полномочий, оставив руководство образованием и соцзащитой.

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Первого замдиректора департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских отправят в Новый Уренгой курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Стас Чернавских в Новом Уренгое возьмет на себя часть обязанностей зама по социальной политике Михаила Терещенко. Он будет руководить сферами культуры, спорта и молодежной политики. Пока неизвестна дата его назначения и должность, которую он займет при администрации города», — сообщил агентству инсайдер. В департаменте культуры Чернавских работает с 2010 года. Назначение связывают с тем, что организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя поручили вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку и за мероприятием будет наблюдать вся страна. Поэтому глава Ямала Дмитрий Артюхов решил усилить социальный блок мэрии. У заместителя главы Михаила Терещенко отобрали часть полномочий, оставив руководство образованием и соцзащитой.
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