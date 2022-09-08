Власти ЯНАО назначили чиновника, ответственного за юбилей Нового Уренгоя. Инсайд

09 сентября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Стас Чернавских возьмет на себя организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Первого замдиректора департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских отправят в Новый Уренгой курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Стас Чернавских в Новом Уренгое возьмет на себя часть обязанностей зама по социальной политике Михаила Терещенко. Он будет руководить сферами культуры, спорта и молодежной политики. Пока неизвестна дата его назначения и должность, которую он займет при администрации города», — сообщил агентству инсайдер. В департаменте культуры Чернавских работает с 2010 года. Назначение связывают с тем, что организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя поручили вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку и за мероприятием будет наблюдать вся страна. Поэтому глава Ямала Дмитрий Артюхов решил усилить социальный блок мэрии. У заместителя главы Михаила Терещенко отобрали часть полномочий, оставив руководство образованием и соцзащитой.

Первого замдиректора департамента культуры ЯНАО Стаса Чернавских отправят в Новый Уренгой курировать сферу культуры, спорта и молодежной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Стас Чернавских в Новом Уренгое возьмет на себя часть обязанностей зама по социальной политике Михаила Терещенко. Он будет руководить сферами культуры, спорта и молодежной политики. Пока неизвестна дата его назначения и должность, которую он займет при администрации города», — сообщил агентству инсайдер. В департаменте культуры Чернавских работает с 2010 года. Назначение связывают с тем, что организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя поручили вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку и за мероприятием будет наблюдать вся страна. Поэтому глава Ямала Дмитрий Артюхов решил усилить социальный блок мэрии. У заместителя главы Михаила Терещенко отобрали часть полномочий, оставив руководство образованием и соцзащитой.