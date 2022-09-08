Губернатор ХМАО и основатель «Лукойла» отпразднуют юбилей Покачей

Губернатор Комарова и оснаватель "Лукойла" Алекперов отпразднуют юбилей Покачей

09 сентября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

К юбилею Покачей «Лукойл» подарил городу несколько соцобъектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов принимают участие в торжествах, посвященных 30-летию города Покачи. В программе визита — осмотр объектов, в строительстве которых финансово участвовала компания, и открытие спорткомплекса. Об этом URA.RU рассказали источники в окружном правительстве и мэрии города. «Будет открытие сквера „Таежный“, там четыре лавочки для поцелуев и скульптурная композиция „Старичок-боровичок“ — это гриб в подарок к 30-летию (в честь обилия боровиков в Покачах) — и арт-стойбище с четырьмя полигональными футуристическими оленями и чумом. Сквер построен в рамках соглашения между правительством округа и компанией „Лукойл“. Будет открытие ФОК „Сибиряк“, с ярким шоу „Летающие баскетболисты“. Ну и, конечно, торжественное собрание, посвященное дню нефтяника, с награждением», — сообщили в мэрии.



Также запланирована встреча с горожанами и праздничный концерт. Комарова проведет прямой эфир из Покачей, во время которого жители смогут задать ей вопросы.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. В регионе также работает и первый вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров. Эта встреча Комаровой и Алекперова, считают инсайдеры URA.RU, кроме официальной составляющей, имеет и неофициальную: в эти дни VIP договариваются о единой позиции в предстоящих дебатах властей УрФО, ХМАО и Министерства финансов правительства России по поводу новых льгот для нефтяников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов принимают участие в торжествах, посвященных 30-летию города Покачи. В программе визита — осмотр объектов, в строительстве которых финансово участвовала компания, и открытие спорткомплекса. Об этом URA.RU рассказали источники в окружном правительстве и мэрии города. «Будет открытие сквера „Таежный“, там четыре лавочки для поцелуев и скульптурная композиция „Старичок-боровичок“ — это гриб в подарок к 30-летию (в честь обилия боровиков в Покачах) — и арт-стойбище с четырьмя полигональными футуристическими оленями и чумом. Сквер построен в рамках соглашения между правительством округа и компанией „Лукойл“. Будет открытие ФОК „Сибиряк“, с ярким шоу „Летающие баскетболисты“. Ну и, конечно, торжественное собрание, посвященное дню нефтяника, с награждением», — сообщили в мэрии. Также запланирована встреча с горожанами и праздничный концерт. Комарова проведет прямой эфир из Покачей, во время которого жители смогут задать ей вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. В регионе также работает и первый вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров. Эта встреча Комаровой и Алекперова, считают инсайдеры URA.RU, кроме официальной составляющей, имеет и неофициальную: в эти дни VIP договариваются о единой позиции в предстоящих дебатах властей УрФО, ХМАО и Министерства финансов правительства России по поводу новых льгот для нефтяников.