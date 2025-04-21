Что известно о прокуроре ХМАО Ботвинкине, уходящем в отставку

Евгений Ботвинкин, возглавляющий прокуратуру ХМАО с 2015 года, готовится к переходу в другой регион после истечения срока полномочий в июне 2025-го года. Источники сообщают, что он может возглавить ведомство в новом регионе. В материале URA.RU вспоминаем, чем запомнился прокурор округа за время работы в Югре, возглавлявший ведомство 10 лет.
Карьера и достижения
Ботвинкин, выпускник Свердловского юридического института, начал карьеру в прокуратуре Магнитогорска в 1989 году. В ХМАО он пришел в 2015-м. При Ботвинкине убийца бывшего прокурора округа Юрия Бедерина, бизнесмен Юрий Чекин, получил пожизненный срок, а в 2025-м окончательно проиграл апелляцию.
«В целом, Ботвинкин, проработав достаточно долгое время, смог создать работоспособный коллектив. В округе он добился высокого авторитета во всех правоохранительных органах», — поделился источник в силовых структурах.
Конфликт с полицией и «война силовиков»
По данным инсайдеров, отношения Ботвинкина с недавно пришедшим на должность главой УМВД ХМАО Сергеем Ветохиным далеки от идеала. Если при прежнем начальнике полиции Дамире Сатретдинове прокуратура и УМВД находили компромиссы, то не так давно конфликт вышла в публичную плоскость. «Ветохин отстаивает корпоративные интересы полиции, что вызывает раздражение у прокуратуры», — поясняет собеседник.
Повышение или пенсия?
Полномочия Ботвинкина в Югре истекают в июне 2025-го. Согласно закону, он не может остаться на посту после 10 лет службы. Теперь для получения звания генерал-лейтенанта юстиции (госсоветник 2 класса) ему нужно возглавить прокуратуру субъекта РФ. Зарплата без северных надбавок будет ниже, но карьерный рост перевешивает.
Ранее URA.RU писало, что Ботвинкину прочат повышение в другом регионе. Обсуждались несколько возможных кандидатов ему на замену. Однако бывший первый зам прокурора Томской области Михаил Дружинин был назначен на пост первого зама прокурора Югры вместо Игоря Меньшикова. В связи с этим у первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова, которого также прочат на смену Ботвинкину, растут шансы получить эту должность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!