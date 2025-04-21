21 апреля 2025

В ХМАО пройдет вечер памяти Паши Техника

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве
Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве Фото:

В Сургуте пройдет театрализовано-поэтический вечер (18+) памяти рэпера Паши Техника. Рэпер скончался в Таиланде после употребления запрещенных веществ.

«Его стихотворения будут разобраны, переосмыслены и прочитаны», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте концертной площадки, где запланирован вечер. Организаторы предупреждают, что на мероприятии будет звучать ненормативная лексика.

В конце марта рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно доставлен в больницу Таиланда вследствие серьезного отравления. Он находился на лечении в отделении интенсивной терапии, где его состояние оценивалось как критическое. Бывшая жена Техника Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его смерти. Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве.

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В Сургуте пройдет театрализовано-поэтический вечер (18+) памяти рэпера Паши Техника. Рэпер скончался в Таиланде после употребления запрещенных веществ. «Его стихотворения будут разобраны, переосмыслены и прочитаны», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте концертной площадки, где запланирован вечер. Организаторы предупреждают, что на мероприятии будет звучать ненормативная лексика. В конце марта рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно доставлен в больницу Таиланда вследствие серьезного отравления. Он находился на лечении в отделении интенсивной терапии, где его состояние оценивалось как критическое. Бывшая жена Техника Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его смерти. Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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