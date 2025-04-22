Глава ХМАО поделился планами по привлечению инвестиций на главном форуме чиновников РФ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует развивать в регионе малый и средний бизнес, а также самозанятых, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Об этом он сообщил на полях второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
«Речь идет о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций. Основной акцент мы делаем на малый и средний бизнес, а также на самозанятых», — цитируют Кухарука на сайте правительства Югры.
Он также отметил, что сейчас идет работа по привлечению инвестиций не только в регион, но и в его муниципалитеты. Так, например, города ХМАО стараются повысить свою привлекательность для инвесторов и вытраивают конструктивный диалог с ними. В том числе и нефтегазовые компании, действующие на территории Югры.
Вообще, сейчас ХМАО занимает первое место в России по добыче нефти. За год здесь выработано 204,7 миллионов тонн. Налоги же региона составляют 5 093,2 миллиарда рублей, что соответствует второму месту в стране. Инвестиции в основной капитал Югры заняли третье место по стране.
В Югре заявки на участие в программу по формированию комфортной городской среды заявки подали 15 муниципалитетов. Глава региона Руслан Кухарук предложил принять участие в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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