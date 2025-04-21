Герой Советского Союза из ХМАО Петр Панов в 1943 году уничтожил 11 вражеских танков под Курском. Более того, когда атака противника была отражена, он открыл огонь и истребил два вражеских батальона солдат. За это Панов был удостоен высшей воинской награды — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». URA.RU рассказывает историю ветерана Великой Отечественной войны, которым гордится вся Югра.
Петр Яковлевич родился в Свердловской области, однако детство и юность провел в селе Кондинское (ранее — Нахрачи) в ХМАО. Он занимался рыбным и охотничьим промыслом, был мотористом.
В армию Панова призвали в 1942 году. Он окончил курсы младших командиров и в мае 1943 года был назначен командиром артиллерийского расчета в истребительный противотанковый дивизион. Также Петр готовил пополнение для отправки на фронт.
«До этого успел повоевать под Москвой, где после одного из боев вступил в ряды коммунистов», — написано в книге «И помнит мир спасенный». Летом 1943 года Панов принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге.
7 июля 1943 года дивизиону было приказано занять позицию возле деревни Ольховатка на Орловско-Курском направлении. У высоты 217 против солдат двинулось сто фашистских танков, в том числе больше двадцати «тигров» — огромных желто-черных бронированных чудовищ. С воздуха их поддерживала авиация.
Дивизион выдержал три яростные атаки — из двенадцати пушек осталось только две. «„Восьмидесятипятка“ Панова была как заколдованная, и никто из расчета не был ранен, только от нестерпимого грохота у артиллеристов кровь текла из ушей и носа. Тягач был разбит», — сказано в книге.
Однако молодой командир не потерял хладнокровия и продолжал трезво мыслить. Бойцы собрали боекомплекты от разбитых орудий и, замаскировавшись, стали ждать третьей атаки. Они готовились к смертельной схватке.
Панов попрощался со всеми. «Однако со второго снаряда загорелся первый танк, за ним второй, третий...Солдаты подсчитали подбитые фашистские машины и удивились: одиннадцать, в том числе — шесть „тигров“», — написано в вышеупомянутой книге. В итоге атака противника «захлебнулась». Когда вражеские танки были рассеяны, расчет Петра Панова открыл огонь по пехоте противника, уничтожив около двух батальонов солдат и офицеров.
Ровно через месяц капитану Панову вручили «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина. Наградной лист был подписан командующим центральным фронтом Константином Рокоссовским.
В ноябре 1943 года в воздушном бою погиб единственный брат Панова — Прокопий. Из-за этого Петр Яковлевич стал проситься в летную школу. В 1944 году он поступил в Оренбургское летное училище. Однако повоевать в небе ему уже не довелось — настал День Победы.
После войны боевой офицер работал командиром авиационного звена в Салехарде. Затем он приехал в Тюменскую область — там он начал выполнять санитарные рейсы. До выхода на пенсию он трудился инспектором по безопасности полетов в Тюменском объединенном авиаотряде, который базировался в аэропорту «Рощино».
При этом Панов неоднократно приезжал в Ханты-Мансийск. Петр привез в город капсулу с землей, пропитанной кровью бойцов Курской битвы, и встречался с учениками первой школы. Большую часть своей жизни он посвятил Северу.
Последние годы своей жизни ветеран прожил в Тюмени. Умер Петр Яковлевич 16 апреля 2002 года. В парке Ханты-Мансийска установлен бюст Героя, а в Тюмени на фасаде дома, где он жил, — мемориальная доска.
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