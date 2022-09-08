Юрий «Ангел» Гагарин участвует в спецоперации на Украине с марта Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из Челябинска, гвардии подполковник армии ДНР Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел», передал благодарность своим землякам за гуманитарную помощь жителям и военнослужащим Донбасса. Видео со словами благодарности опубликовали в социальных сетях регионального отделения Народного фронта.

«Товарищи челябинцы, в очередной раз мы от вас получаем гуманитарную помощь на платформе Народного фронта Челябинска. Водитель привез груз, который нам необходим. Здесь детское питание, учебники для школы, обмундирование, матрасы, все, что нам сегодня необходимо», — сообщил Гагарин в видео, опубликованном в telegram-канале Народного фронта Челябинской области.

«Ангел» поблагодарил своих земляков за то, что они не забывают и верят в солдат. По его словам, они обязательно покажут свои победы. В рамках спецоперации идут ожесточенные бои. Но, отмечает Гагарин, российские военные метр за метром отвоевывают пяди земли.

«Ангел» находится в зоне проведения специальной военной операции с середины марта. За все время он вынес с поля боя 367 детей. За это он и получил свой позывной. Помимо этого, за свои заслуги Гагарина сделали почетным жителем Новоазовска. Совместно с региональными делегациями он помогает восстанавливать города республики после обстрелов ВСУ.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как сам рассказал глава государства, операция носит освободительный характер. Ее главной целью является защита жителей Донбасса, прекращение геноцида населения со стороны украинских националистов. За все время ее проведения от националистов освобождено свыше 270 населенных пунктов.