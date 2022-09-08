08 сентября 2022

Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в ТЦ в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Юничел. Фабрика обуви. Челябинск, обувь, обувной магазин, легкая промышленность
Это уже шестой розничный магазин фабрики Фото:

Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в торговом центре «Семь пятниц». Магазин находится на третьем этаже.

«У нас здесь помещения отдельного своего нет, мы находимся прямо посередине этажа. Зато так большее количество посетителей торгового центра нас увидят и узнают», — рассказала URA.RU продавец обуви.

Permino — это молодой бренд обуви пермского производства. По информации с официального сайта бренда, кожаная обувь производится из материалов из Турции и Италии. В ассортименте есть мужские и женские кроссовки, туфли, ботинки. По данным «2ГИС», в Перми работает еще пять розничных точек в разных частях города.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви. Он расположился на втором этаже первой очереди.

Обувь стоит на стеллажах посередине третьего этажа торгового центра

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Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в торговом центре «Семь пятниц». Магазин находится на третьем этаже. «У нас здесь помещения отдельного своего нет, мы находимся прямо посередине этажа. Зато так большее количество посетителей торгового центра нас увидят и узнают», — рассказала URA.RU продавец обуви. Permino — это молодой бренд обуви пермского производства. По информации с официального сайта бренда, кожаная обувь производится из материалов из Турции и Италии. В ассортименте есть мужские и женские кроссовки, туфли, ботинки. По данным «2ГИС», в Перми работает еще пять розничных точек в разных частях города. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви. Он расположился на втором этаже первой очереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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