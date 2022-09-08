Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в ТЦ в центре города

Это уже шестой розничный магазин фабрики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в торговом центре «Семь пятниц». Магазин находится на третьем этаже.

«У нас здесь помещения отдельного своего нет, мы находимся прямо посередине этажа. Зато так большее количество посетителей торгового центра нас увидят и узнают», — рассказала URA.RU продавец обуви.

Permino — это молодой бренд обуви пермского производства. По информации с официального сайта бренда, кожаная обувь производится из материалов из Турции и Италии. В ассортименте есть мужские и женские кроссовки, туфли, ботинки. По данным «2ГИС», в Перми работает еще пять розничных точек в разных частях города.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви. Он расположился на втором этаже первой очереди.