Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в ТЦ в центре города

Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в торговом центре «Семь пятниц». Магазин находится на третьем этаже.
«У нас здесь помещения отдельного своего нет, мы находимся прямо посередине этажа. Зато так большее количество посетителей торгового центра нас увидят и узнают», — рассказала URA.RU продавец обуви.
Permino — это молодой бренд обуви пермского производства. По информации с официального сайта бренда, кожаная обувь производится из материалов из Турции и Италии. В ассортименте есть мужские и женские кроссовки, туфли, ботинки. По данным «2ГИС», в Перми работает еще пять розничных точек в разных частях города.
Обувь стоит на стеллажах посередине третьего этажа торгового центра
Полина Анкушина
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Пермский бренд обуви Permino открыл отдел в торговом центре «Семь пятниц». Магазин находится на третьем этаже. «У нас здесь помещения отдельного своего нет, мы находимся прямо посередине этажа. Зато так большее количество посетителей торгового центра нас увидят и узнают», — рассказала URA.RU продавец обуви. Permino — это молодой бренд обуви пермского производства. По информации с официального сайта бренда, кожаная обувь производится из материалов из Турции и Италии. В ассортименте есть мужские и женские кроссовки, туфли, ботинки. По данным «2ГИС», в Перми работает еще пять розничных точек в разных частях города. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся популярный сетевой магазин обуви. Он расположился на втором этаже первой очереди.