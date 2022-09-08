Избитый директор парка культуры из Урая отсудил у начальника три тысячи

09 сентября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Начальника осудили только за нецензурную брань, которой он покрывал подчиненного во время избиения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае заместителя генерального директора муниципального учреждения «Культура» Дмитрия Зайцева, избившего руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете осудили. Суд решил, что за оскорбления подчиненного он должен заплатить три тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Сегодня состоялось заседание, на котором принято решение привлечь Дмитрия Зайцева к административной ответственности за нецензурные оскорбления, которые он выкрикивал, избивая подчиненного. Его оштрафовали на 3000 рублей. Дело о самом избиении пока до суда не дошло, поскольку полиция им пока занимается», — сообщил источник в администрации. В суде ХМАО завершение процесса подтвердили, как и решение суда, но от остальных комментариев воздержались. В мэрии Урая лишь подтвердили, что знают о суде. Связаться с Зайцевым не удалось, на звонки на рабочий телефон он не ответил.



Ранее URA.RU сообщало, что Зайцев вызвал к себе Уманца на разговор, между ними завязался спор, который перешел в рукоприкладство. Уманцу было нанесено порядка шести ударов, после чего драку удалось остановить. На следующий день на Зайцева было написано заявление в полицию. Его сразу привлекли к ответственности на работе, лишили квартальной премии. Сейчас участники конфликта не общаются.

В Урае заместителя генерального директора муниципального учреждения «Культура» Дмитрия Зайцева, избившего руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете осудили. Суд решил, что за оскорбления подчиненного он должен заплатить три тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Сегодня состоялось заседание, на котором принято решение привлечь Дмитрия Зайцева к административной ответственности за нецензурные оскорбления, которые он выкрикивал, избивая подчиненного. Его оштрафовали на 3000 рублей. Дело о самом избиении пока до суда не дошло, поскольку полиция им пока занимается», — сообщил источник в администрации. В суде ХМАО завершение процесса подтвердили, как и решение суда, но от остальных комментариев воздержались. В мэрии Урая лишь подтвердили, что знают о суде. Связаться с Зайцевым не удалось, на звонки на рабочий телефон он не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что Зайцев вызвал к себе Уманца на разговор, между ними завязался спор, который перешел в рукоприкладство. Уманцу было нанесено порядка шести ударов, после чего драку удалось остановить. На следующий день на Зайцева было написано заявление в полицию. Его сразу привлекли к ответственности на работе, лишили квартальной премии. Сейчас участники конфликта не общаются.