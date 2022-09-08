Небензя опроверг «прорыв» ВСУ в ходе их «контрнаступления»

Постпред РФ Небензя: ни о каком «прорыве» украинских войск не может быть речи

09 сентября 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Небензя убежден, что ни о каком «прорыве» украинских войск не может быть речи Фото: Drew Angerer / Getty Images) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. В этом уверен Василий Небензя. «Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Небензя подчеркнул, что режим украинского президента Владимира Зеленского пытался создать видимость того, что Украина может наступать. По его словам, Киев открыто делился с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий. Он уточнил, что это противоречит принципам военной стратегии. Ранее постпред РФ при ООН рассказал, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Он считает, что западные лидеры превращает Украину в «мировой хаб» для нелегальных поставок вооружений, которыми в скором времени могут воспользоваться террористы.

Ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. В этом уверен Василий Небензя. «Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Небензя подчеркнул, что режим украинского президента Владимира Зеленского пытался создать видимость того, что Украина может наступать. По его словам, Киев открыто делился с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий. Он уточнил, что это противоречит принципам военной стратегии. Ранее постпред РФ при ООН рассказал, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Он считает, что западные лидеры превращает Украину в «мировой хаб» для нелегальных поставок вооружений, которыми в скором времени могут воспользоваться террористы.