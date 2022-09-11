В ЯНАО наказали инженера нарушившего технику безопасности на детской площадке

Виновнику назначен штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) наказали инженера из-за травмы ребенка на детской площадке. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

«В Новом Уренгое инженер подрядной организации, являясь ответственным лицом по контролю за техническим состоянием игрового оборудования детской площадки и его соответствия требованиям безопасности, своевременно не выявил наличие дефекта при эксплуатации игрового оборудования и не принял мер по ограничению доступа к нему граждан. Несоблюдение им требований безопасности, привели к тому, что имеющая дефекты карусель опрокинулась на играющих детей, в результате чего 9-летняя девочка получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сказано в сообщении.

В ходе следствия инженер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ [выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека]. Виновнику назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что шестилетняя девочка из Ноябрьска чуть не лишилась фаланги пальца. Происшествие случилось, когда ребенок гулял с мамой в парке.