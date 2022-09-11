Пермский экс-депутат требует нанести удар по западной Украине

Пермский экс-депутат Александр Григоренко призвал бить по западной Украине

12 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Григоренко призвал бить по мостам, дорогам и вокзалам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко призвал наносить больше ударов по западной Украине. Он заявил, что недавние удары по энергетике страны были неожиданными, но их было недостаточно. Об этом пишет бывший чиновник в своем telegram-канале. «По вчерашнему удару по энергетике Украины. Сам по себе этот ход выглядит неожиданным. Но очевидно, что если эти удары не станут ежедневными результата не будет. Ну, и бить нужно не только по энергетике, но и по мостам, дорогам, вокзалам. И не только на Восточной и Центральной Украине, но и Западной», — написал экс-депутат. URA.RU рассказывало как Григоренко отправился на спецоперацию на Донбасс в начале апреля 2022 года, подписав краткосрочный контракт с Минобороны. Домой он вернулся в конце августа. Бывший чиновник рассказал, что большинство его сослуживцев были пермяками. А одну из своих операций Григоренко сравнил с фильмом «Терминатор 2». Россия сейчас проводит спецоперацию на территории Украины. Главной ее целью называлась защита мирных жителей Донбасса от агрессии.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко призвал наносить больше ударов по западной Украине. Он заявил, что недавние удары по энергетике страны были неожиданными, но их было недостаточно. Об этом пишет бывший чиновник в своем telegram-канале. «По вчерашнему удару по энергетике Украины. Сам по себе этот ход выглядит неожиданным. Но очевидно, что если эти удары не станут ежедневными результата не будет. Ну, и бить нужно не только по энергетике, но и по мостам, дорогам, вокзалам. И не только на Восточной и Центральной Украине, но и Западной», — написал экс-депутат. URA.RU рассказывало как Григоренко отправился на спецоперацию на Донбасс в начале апреля 2022 года, подписав краткосрочный контракт с Минобороны. Домой он вернулся в конце августа. Бывший чиновник рассказал, что большинство его сослуживцев были пермяками. А одну из своих операций Григоренко сравнил с фильмом «Терминатор 2». Россия сейчас проводит спецоперацию на территории Украины. Главной ее целью называлась защита мирных жителей Донбасса от агрессии.