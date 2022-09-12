МАГАТЭ: вторая линия электропередачи к Запорожской АЭС восстановлена

13 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Вторая линия электропередачи к Запорожской АЭС восстановлена Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вторая резервная линия энергоснабжения на Запорожской АЭС восстановлена. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «Восстановлена 2-я резервная ЛЭП ЗАЭС. Это позволит оператору держать одну линию в резерве, в то время как другая обеспечит внешнее электроснабжение станции для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки», — указано в сообщении агентства, опубликованном на его сайте. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть Запорожскую АЭС и передать контроль Киеву. На это в Кремле ответили отказом. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине.

Вторая резервная линия энергоснабжения на Запорожской АЭС восстановлена. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «Восстановлена 2-я резервная ЛЭП ЗАЭС. Это позволит оператору держать одну линию в резерве, в то время как другая обеспечит внешнее электроснабжение станции для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки», — указано в сообщении агентства, опубликованном на его сайте. Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть Запорожскую АЭС и передать контроль Киеву. На это в Кремле ответили отказом. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине.