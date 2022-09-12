Озерский комбинат начнет отстреливать беспилотники

ПО «Маяк» из Озерска начнет отстреливать беспилотники

На озерском комбинате дронам поставят заслон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) закупит оборудование для отстрела беспилотных летательных аппаратов. Как следует из сайта госзакупок, компания потратит на это 15 млн рублей.

«Тендер на поставку мобильных средств противодействия беспилотным воздушным судам „Stupor“ или „эквивалент“ или „аналог“. Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), в рабочем состоянии», — сообщил ПО «Маяк» в конкурсной документации.

Средства будут применяться в подразделениях охраны нацгвардии для предотвращения неразрешенного доступа. В ружье должна быть антенна, блок генерации сигналов, датчик заряда и спусковой крючок. Заказчик требует, чтобы на изделие можно было прикрепить водонепроницаемый видеорегистратор и зрительную трубку. Питание будет осуществляться от съемного аккумулятора. Масса изделия в упаковке должна составлять не более 10 килограммов.

Заявки комбинат принимает до 20 сентября. Итоги тендера подведут 10 октября.

Как сообщается на сайте продавца переносных комплексов «Stupor», это оборудование электромагнитного и оптико-электронного беспилотников гражданского назначения. Российский антидрон выпускают с 2016 года. Он может противодействовать беспилотным летательным аппаратам над землей или водными объектами.