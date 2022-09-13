13 сентября 2022

МАГАТЭ: третья резервная линия электропередачи к ЗАЭС восстановлена

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС Фото:

Третья резервная линия электропередачи к ЗАЭС восстановлена. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи», — написано на сайте агентства, передает РИА «Новости». Она стала доступной после ремонта распределительного устройства на ближайшей ТЭЦ.

Ранее на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, причиной чего стали обстрелы ВСУ и повреждения электролиний. Представители МАГАТЭ, которые осмотрели станцию в начале сентября, выражали обеспокоенность из-за боевых действий рядом с территорией ЗАЭС. Ранее стало известно о починке второй резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС.

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Третья резервная линия электропередачи к ЗАЭС восстановлена. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи», — написано на сайте агентства, передает РИА «Новости». Она стала доступной после ремонта распределительного устройства на ближайшей ТЭЦ. Ранее на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, причиной чего стали обстрелы ВСУ и повреждения электролиний. Представители МАГАТЭ, которые осмотрели станцию в начале сентября, выражали обеспокоенность из-за боевых действий рядом с территорией ЗАЭС. Ранее стало известно о починке второй резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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