МАГАТЭ: третья резервная линия электропередачи к ЗАЭС восстановлена

Третья резервная линия электропередачи к ЗАЭС восстановлена. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи», — написано на сайте агентства, передает РИА «Новости». Она стала доступной после ремонта распределительного устройства на ближайшей ТЭЦ.
Ранее на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, причиной чего стали обстрелы ВСУ и повреждения электролиний. Представители МАГАТЭ, которые осмотрели станцию в начале сентября, выражали обеспокоенность из-за боевых действий рядом с территорией ЗАЭС. Ранее стало известно о починке второй резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС.
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