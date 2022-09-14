В Челябинской области подорожали хлеб и молоко

15 сентября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Торговые сети повысили цены на молоко на один рубль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области торговые сети повысили цены на хлеб и молоко. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан показал повышение цен на хлеб, 0,6 кг +1,95% (+0,87 руб.) и молоко 2,5-3,2% жирности, л. (пленка) +1,64% (+1,02 руб.). Также цены повысились на сахар, кг +2,41% (+1,63 руб.)», — заявили URA.RU в КСП. Аналитики КСП отмечают, что в целом цены на социально значимые продукты в области снижаются. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на картофель, кг -28% (-9,47 руб.); капуста белокочанная свежая, кг -16,17% (-3,20 руб.) и соль поваренная пищевая, кг -2,78% (-0,45 руб.).

В Челябинской области торговые сети повысили цены на хлеб и молоко. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан показал повышение цен на хлеб, 0,6 кг +1,95% (+0,87 руб.) и молоко 2,5-3,2% жирности, л. (пленка) +1,64% (+1,02 руб.). Также цены повысились на сахар, кг +2,41% (+1,63 руб.)», — заявили URA.RU в КСП. Аналитики КСП отмечают, что в целом цены на социально значимые продукты в области снижаются. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на картофель, кг -28% (-9,47 руб.); капуста белокочанная свежая, кг -16,17% (-3,20 руб.) и соль поваренная пищевая, кг -2,78% (-0,45 руб.).