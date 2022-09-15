Челябинский бизнесмен построит на месте профилактория в лесу элитный ЖК

Проект компании ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков, по строительству элитного жилого комплекса на месте одноименного профилактория, одобрен на публичных слушаниях в Челябинске. Профилакторий находится в центре города, в лесной зоне у границ городского бора.
«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования „Челябинский городской округ“, в части градостроительной зоны в Центральном районе города Челябинска», — сообщается в документации.
Согласно сервису «СБИС», в октябре 2021 года бизнесмен Николай Серсков выкупил профилакторий, расположенный на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковой. Площадь земельного участка с размещенным на нем профилакторием, составляет 20 тысяч 894 квадратных метров. Инициатор проекта в пояснительной записке сообщает, что комплекс зданий профилактория является ветхим и подлежит сносу.
Компанией ООО «Солнечное» предполагается комплексная реновация территории со строительством жилого комплекса, для чего потребовалась смена вида разрешенного использования земельного участка. Если раньше на участке разрешалось строить только лечебно-профилактические учреждения, теперь установлена общественно-деловая территориальная зона под ЖК и офисные здания. Сам проект еще должен быть одобрен в мэрии.
Ранее челябинскому бизнесмену Алексею Докучаеву разрешили строить трехэтажный особняк в садах у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, его площадь составит 1600 квадратных метров.
Проект компании ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков, по строительству элитного жилого комплекса на месте одноименного профилактория, одобрен на публичных слушаниях в Челябинске. Профилакторий находится в центре города, в лесной зоне у границ городского бора. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования „Челябинский городской округ“, в части градостроительной зоны в Центральном районе города Челябинска», — сообщается в документации. Согласно сервису «СБИС», в октябре 2021 года бизнесмен Николай Серсков выкупил профилакторий, расположенный на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковой. Площадь земельного участка с размещенным на нем профилакторием, составляет 20 тысяч 894 квадратных метров. Инициатор проекта в пояснительной записке сообщает, что комплекс зданий профилактория является ветхим и подлежит сносу. Компанией ООО «Солнечное» предполагается комплексная реновация территории со строительством жилого комплекса, для чего потребовалась смена вида разрешенного использования земельного участка. Если раньше на участке разрешалось строить только лечебно-профилактические учреждения, теперь установлена общественно-деловая территориальная зона под ЖК и офисные здания. Сам проект еще должен быть одобрен в мэрии. Ранее челябинскому бизнесмену Алексею Докучаеву разрешили строить трехэтажный особняк в садах у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, его площадь составит 1600 квадратных метров.