15 сентября 2022

Челябинский бизнесмен построит на месте профилактория в лесу элитный ЖК

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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, серсков николай, новый дом, новостройки
Николай Серсков (в центре) еще должен получить разрешение властей Фото:

Проект компании ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков, по строительству элитного жилого комплекса на месте одноименного профилактория, одобрен на публичных слушаниях в Челябинске. Профилакторий находится в центре города, в лесной зоне у границ городского бора.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования „Челябинский городской округ“, в части градостроительной зоны в Центральном районе города Челябинска», — сообщается в документации.

Согласно сервису «СБИС», в октябре 2021 года бизнесмен Николай Серсков выкупил профилакторий, расположенный на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковой. Площадь земельного участка с размещенным на нем профилакторием, составляет 20 тысяч 894 квадратных метров. Инициатор проекта в пояснительной записке сообщает, что комплекс зданий профилактория является ветхим и подлежит сносу.

Компанией ООО «Солнечное» предполагается комплексная реновация территории со строительством жилого комплекса, для чего потребовалась смена вида разрешенного использования земельного участка. Если раньше на участке разрешалось строить только лечебно-профилактические учреждения, теперь установлена общественно-деловая территориальная зона под ЖК и офисные здания. Сам проект еще должен быть одобрен в мэрии.

Ранее челябинскому бизнесмену Алексею Докучаеву разрешили строить трехэтажный особняк в садах у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, его площадь составит 1600 квадратных метров.

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Проект компании ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков, по строительству элитного жилого комплекса на месте одноименного профилактория, одобрен на публичных слушаниях в Челябинске. Профилакторий находится в центре города, в лесной зоне у границ городского бора. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования „Челябинский городской округ“, в части градостроительной зоны в Центральном районе города Челябинска», — сообщается в документации. Согласно сервису «СБИС», в октябре 2021 года бизнесмен Николай Серсков выкупил профилакторий, расположенный на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковой. Площадь земельного участка с размещенным на нем профилакторием, составляет 20 тысяч 894 квадратных метров. Инициатор проекта в пояснительной записке сообщает, что комплекс зданий профилактория является ветхим и подлежит сносу. Компанией ООО «Солнечное» предполагается комплексная реновация территории со строительством жилого комплекса, для чего потребовалась смена вида разрешенного использования земельного участка. Если раньше на участке разрешалось строить только лечебно-профилактические учреждения, теперь установлена общественно-деловая территориальная зона под ЖК и офисные здания. Сам проект еще должен быть одобрен в мэрии. Ранее челябинскому бизнесмену Алексею Докучаеву разрешили строить трехэтажный особняк в садах у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, его площадь составит 1600 квадратных метров.
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