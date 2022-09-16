«Роснефть» обвинила Германию в незаконном захвате ее активов

«Роснефть» обвинила в незаконной передаче немецких активов правительством ФРГ сетевому агентству. Об этом следует из заявления на сайте компании.
«Решение Федерального Правительства ФРГ о передаче немецких активов Компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно», — говорится в заявлении «Роснефти».
Представители компании добавили, что видят в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности. «Роснефть» указала, что решение ФРГ не носит временный характер, «и, по сути, означает безвозвратную утрату активов». Компания добавила, что будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд.
Ранее правительство Германии предупреждало о том, что передаст немецкие дочерние компании «Роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. При этом канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что такой шаг сделает страну менее зависимой от России и решений, которые она принимает, пишет ФАН.
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«Роснефть» обвинила в незаконной передаче немецких активов правительством ФРГ сетевому агентству. Об этом следует из заявления на сайте компании. «Решение Федерального Правительства ФРГ о передаче немецких активов Компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно», — говорится в заявлении «Роснефти». Представители компании добавили, что видят в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности. «Роснефть» указала, что решение ФРГ не носит временный характер, «и, по сути, означает безвозвратную утрату активов». Компания добавила, что будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд. Ранее правительство Германии предупреждало о том, что передаст немецкие дочерние компании «Роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. При этом канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что такой шаг сделает страну менее зависимой от России и решений, которые она принимает, пишет ФАН.