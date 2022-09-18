Экс-чиновника из Челябинска отправили в колонию за смертельное ДТП

Александра Рымарева приговорили к двум с половиной годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александра Рымарева 19 сентября отправили за решетку за совершенное им смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU прокурор Агаповского района Артем Босик, Рымарева осудили на два с половиной года.

«Сторона защиты ходатайствовала о снижении категории преступления из-за примирения сторон. Они просили прекратить дело, поскольку Рымарев возместил ущерб пострадавшим. Но суд встал на сторону обвинения», — сообщил URA.RU Босик.

Рымарев устроил смертельное ДТП в конце августа 2021 года. Под колесами его внедорожника оказались пожилой мужчина и 37- летняя женщина. Пенсионер скончался от полученных травм. Рымарев не стал оказывать пострадавшим первую медпомощь, а просто скрылся с места ДТП. Правоохранители выяснили обстоятельства аварии и задержали экс-чиновника. В апреле 2022 года доказательная база было собрана, и дело передали в суд.

До ареста Рымарев успел поработать в Сатке и Магнитогорске. С 2006 по 2016 год занимал пост замначальника ГУ МЧС по региону. В августе 2016 года был назначен начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска. Из мэрии Рымарев уволился в феврале 2020 года.