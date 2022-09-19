19 сентября 2022

Федеральная сеть расширяет число магазинов с низкими ценами в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , магнит, склад магнит
Количество дискаунтеров «Моя Цена» увеличится Фото:

Торговая сеть «Магнит» до конца 2022 года увеличит количество магазинов «Моя Цена» с низкими ценами в Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тандер», регион входит в топ по числу открытий новых точек.

«Сейчас в Челябинской области работает 26 магазинов „Моя Цена“. Регион входит в топ субъектов по числу открытий дискаунтеров. До конца года планируем запустить в области более десятка магазинов „Моя Цена“», — уточнили URA.RU в «Тандере».

Магазины откроются в крупных городах и небольших населенных пунктах. Сейчас в регионе такие торговые точки есть в Челябинске, Троицке, Копейске, Миассе, Тюбуке и других территориях.

Магазины «Моя Цена» отличаются небольшой площадью, ассортиментом примерно из две тысячи позиций. Цена на продукцию в дискаунтерах ниже, чем на аналогичные позиции в формате «у дома» примерно на 15%. В середине августа X5 Retail Group запустил в Челябинске первые четыре магазина новой сети жестких дискаунтеров «Чижик».

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Торговая сеть «Магнит» до конца 2022 года увеличит количество магазинов «Моя Цена» с низкими ценами в Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тандер», регион входит в топ по числу открытий новых точек. «Сейчас в Челябинской области работает 26 магазинов „Моя Цена“. Регион входит в топ субъектов по числу открытий дискаунтеров. До конца года планируем запустить в области более десятка магазинов „Моя Цена“», — уточнили URA.RU в «Тандере». Магазины откроются в крупных городах и небольших населенных пунктах. Сейчас в регионе такие торговые точки есть в Челябинске, Троицке, Копейске, Миассе, Тюбуке и других территориях. Магазины «Моя Цена» отличаются небольшой площадью, ассортиментом примерно из две тысячи позиций. Цена на продукцию в дискаунтерах ниже, чем на аналогичные позиции в формате «у дома» примерно на 15%. В середине августа X5 Retail Group запустил в Челябинске первые четыре магазина новой сети жестких дискаунтеров «Чижик».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...