Федеральная сеть расширяет число магазинов с низкими ценами в Челябинской области

Количество дискаунтеров «Моя Цена» увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговая сеть «Магнит» до конца 2022 года увеличит количество магазинов «Моя Цена» с низкими ценами в Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Тандер», регион входит в топ по числу открытий новых точек.

«Сейчас в Челябинской области работает 26 магазинов „Моя Цена“. Регион входит в топ субъектов по числу открытий дискаунтеров. До конца года планируем запустить в области более десятка магазинов „Моя Цена“», — уточнили URA.RU в «Тандере».

Магазины откроются в крупных городах и небольших населенных пунктах. Сейчас в регионе такие торговые точки есть в Челябинске, Троицке, Копейске, Миассе, Тюбуке и других территориях.

Магазины «Моя Цена» отличаются небольшой площадью, ассортиментом примерно из две тысячи позиций. Цена на продукцию в дискаунтерах ниже, чем на аналогичные позиции в формате «у дома» примерно на 15%. В середине августа X5 Retail Group запустил в Челябинске первые четыре магазина новой сети жестких дискаунтеров «Чижик».