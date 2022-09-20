Пермским баскетболистам поставили амбициозную задачу

Пермский баскетбольный клуб «Парма» готовится выйти на международную арену за два года

20 сентября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Сергей Богуславский делает акцент на молодых воспитанников пермского баскетбола Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перед баскетбольным клубом «Парма» стоит задача выйти на международную арену в течение двух лет. При этом акцент в работе должен делаться на подготовку своих молодых игроков, а не на легионеров. Об этом депутатам пермской городской думы сообщил президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» Сергей Богуславский. «Несмотря на те ограничения, которые есть, поставлена задача поддерживать [высокий] уровень. Сделать акцент на подготовку молодых игроков и в ожидании периода двух лет снова выйти на международную арену», — рассказал Богуславский на заседании комитета думы по социальной политике. Он напомнил, что после начала спецоперации РФ на Украине клуб покинули все легионеры, включая тренерский штаб, но команда заняла пятое место в российском чемпионате. «Можно сказать, что это первое место среди клубов, не имеющих огромадного финансирования», — отметил Богуславский. По итогам заседания члены комитета поддержали выделение БК «Парма» бюджетных 80 млн рублей в год на ближайшую трехлетку. Около 40 млн в год уйдет на зарплаты российским игрокам и тренерам, остальные деньги клуб потратит организацию домашних матчей и экипировку. Ранее URA.RU публиковало эксклюзивное интервью с новыми легионерами пермского баскетбольного клуба. Малик Диме и Тайлор Онгвае рассказали, что хотели бы привнести в пермский баскетбол частичку своей культуры, а также перевезти в Пермь родных.

Перед баскетбольным клубом «Парма» стоит задача выйти на международную арену в течение двух лет. При этом акцент в работе должен делаться на подготовку своих молодых игроков, а не на легионеров. Об этом депутатам пермской городской думы сообщил президент фонда развития пермского баскетбола «Парма» Сергей Богуславский. «Несмотря на те ограничения, которые есть, поставлена задача поддерживать [высокий] уровень. Сделать акцент на подготовку молодых игроков и в ожидании периода двух лет снова выйти на международную арену», — рассказал Богуславский на заседании комитета думы по социальной политике. Он напомнил, что после начала спецоперации РФ на Украине клуб покинули все легионеры, включая тренерский штаб, но команда заняла пятое место в российском чемпионате. «Можно сказать, что это первое место среди клубов, не имеющих огромадного финансирования», — отметил Богуславский. По итогам заседания члены комитета поддержали выделение БК «Парма» бюджетных 80 млн рублей в год на ближайшую трехлетку. Около 40 млн в год уйдет на зарплаты российским игрокам и тренерам, остальные деньги клуб потратит организацию домашних матчей и экипировку. Ранее URA.RU публиковало эксклюзивное интервью с новыми легионерами пермского баскетбольного клуба. Малик Диме и Тайлор Онгвае рассказали, что хотели бы привнести в пермский баскетбол частичку своей культуры, а также перевезти в Пермь родных.