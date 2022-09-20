Пособие для беременных хотят увеличить до прожиточного минимума

21 сентября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Документ готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежемесячное пособие для беременных хотят повысить до прожиточного минимума. Такой законопроект предложила группа депутатов фракции «Справедливая России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Политики считают необходимым повысить размер пособия с 50% прожиточного минимума в каждом регионе до 200%, если ребенка будет воспитывать мать-одиночка. Если же семья полноценная — то до 100%, передают «Известия». Авторы законопроекта подчеркнули, что согласно демографическому прогнозу Росстата до 2035 года, убыль населения России составит порядка 500 тысяч человек ежегодно. При этом по упоминаемому ими суммарному коэффициенту рождаемости (количество детей на одну женщину) прогноз составляет не более одного ребенка. Сергей Миронов убежден, что нужно срочно решать эту проблему. Ранее в ПФР предупреждали о том, что сейчас женщинам нужно подавать заявление на пособие лишь после наступления 12 недель беременности. В этом случае будущим мамам выплатят полную сумму за месяц, без перерасчета, пропорционально количеству дней с даты постановки на учет.

Ежемесячное пособие для беременных хотят повысить до прожиточного минимума. Такой законопроект предложила группа депутатов фракции «Справедливая России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Политики считают необходимым повысить размер пособия с 50% прожиточного минимума в каждом регионе до 200%, если ребенка будет воспитывать мать-одиночка. Если же семья полноценная — то до 100%, передают «Известия». Авторы законопроекта подчеркнули, что согласно демографическому прогнозу Росстата до 2035 года, убыль населения России составит порядка 500 тысяч человек ежегодно. При этом по упоминаемому ими суммарному коэффициенту рождаемости (количество детей на одну женщину) прогноз составляет не более одного ребенка. Сергей Миронов убежден, что нужно срочно решать эту проблему. Ранее в ПФР предупреждали о том, что сейчас женщинам нужно подавать заявление на пособие лишь после наступления 12 недель беременности. В этом случае будущим мамам выплатят полную сумму за месяц, без перерасчета, пропорционально количеству дней с даты постановки на учет.