В России упростили выплату пособия беременным с невысоким доходом

08 июня 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Россиянкам стоит подавать заявление на выплату ежемесячного пособия после наступления 12 недель беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с весны изменились правила назначения ежемесячного пособия будущим мамам, вставших на медицинский учет в первые 12 недель беременности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского регионального отделения ПФР. «Если раньше за пособием можно было обращаться с момента постановки на учет, то сейчас подавать заявление стоит только после наступления 12 недель беременности. Таким образом, появляется возможность учесть беременность женщины в качестве уважительной причины отсутствия дохода, и в этом случае уже не будет иметь значение, работала женщина ранее или нет. Пособие назначат с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее шестой недели. Выплачивается полная сумма за месяц, без перерасчета, пропорционально количеству дней с даты постановки на учет», — рассказали в свердловском Пенсионном фонде. Такая поддержка существует почти год — с июля 2021 года. За это время ею воспользовались более 10 тысяч свердловчанок. При оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество семьи за год (зарплаты, премии, доходы от бизнеса, пенсия, пособия, стипендии, алименты и др.). При расчете берется период, который завершился за четыре месяца до месяца подачи заявления. К примеру, при подаче заявления на пособие в июне 2022 года, будут учитываться доходы членов семьи за период с февраля 2021 года по январь 2022 года. В состав семьи включаются заявитель, его супруг, несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, которые являются студентами-очниками (кроме тех, кто состоит в браке). При этом размер дохода на каждого из членов семьи должен быть меньше или равен прожиточному минимуму на душу населения в регионе на 2022 год (в Свердловской области с 1 июня показатель равен 13 501 рубль). Размер выплаты для свердловчанок с 1 июня увеличился с 6689,5 до 7358,5 рублей (50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе — 14717 рублей). Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Будущей маме нужно лишь заполнить документ, а остальные данные для оформления выплаты специалисты запросят в ведомствах. Пошаговый видеоинструктаж расположен на YouTube-канале портала «Госуслуги». В свердловском ПФР напомнили, что для удобства единым днем выплаты пособия является третье число каждого месяца. Размер выплаты для свердловчанок с 1 июня увеличился с 6689,5 до 7358,5 рублей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В России с весны изменились правила назначения ежемесячного пособия будущим мамам, вставших на медицинский учет в первые 12 недель беременности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского регионального отделения ПФР. «Если раньше за пособием можно было обращаться с момента постановки на учет, то сейчас подавать заявление стоит только после наступления 12 недель беременности. Таким образом, появляется возможность учесть беременность женщины в качестве уважительной причины отсутствия дохода, и в этом случае уже не будет иметь значение, работала женщина ранее или нет. Пособие назначат с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее шестой недели. Выплачивается полная сумма за месяц, без перерасчета, пропорционально количеству дней с даты постановки на учет», — рассказали в свердловском Пенсионном фонде. Такая поддержка существует почти год — с июля 2021 года. За это время ею воспользовались более 10 тысяч свердловчанок. При оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество семьи за год (зарплаты, премии, доходы от бизнеса, пенсия, пособия, стипендии, алименты и др.). При расчете берется период, который завершился за четыре месяца до месяца подачи заявления. К примеру, при подаче заявления на пособие в июне 2022 года, будут учитываться доходы членов семьи за период с февраля 2021 года по январь 2022 года. В состав семьи включаются заявитель, его супруг, несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, которые являются студентами-очниками (кроме тех, кто состоит в браке). При этом размер дохода на каждого из членов семьи должен быть меньше или равен прожиточному минимуму на душу населения в регионе на 2022 год (в Свердловской области с 1 июня показатель равен 13 501 рубль). Размер выплаты для свердловчанок с 1 июня увеличился с 6689,5 до 7358,5 рублей (50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе — 14717 рублей). Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Будущей маме нужно лишь заполнить документ, а остальные данные для оформления выплаты специалисты запросят в ведомствах. Пошаговый видеоинструктаж расположен на YouTube-канале портала «Госуслуги». В свердловском ПФР напомнили, что для удобства единым днем выплаты пособия является третье число каждого месяца.