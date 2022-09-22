Зеленский поставил ООН ультиматум из-за России

Зеленский потребовал ООН лишить Россию права вето в Совбезе

22 сентября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал лишить Россию права вето в ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию необходимо лишить права вето в совбезе ООН и направлений делегаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Отказать [России] в праве голоса, а также лишить прав направления делегаций», — заявил Зеленский в видеовыступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что необходимо лишить РФ и права вето как члена Совбеза ООН. Ранее РФ выступила против против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН, передавала «Национальная служба новостей». Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН в целях безопасности, добавлял телеканал 360. Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Она проходит 20—26 сентября.

Россию необходимо лишить права вето в совбезе ООН и направлений делегаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Отказать [России] в праве голоса, а также лишить прав направления делегаций», — заявил Зеленский в видеовыступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что необходимо лишить РФ и права вето как члена Совбеза ООН. Ранее РФ выступила против против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН, передавала «Национальная служба новостей». Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН в целях безопасности, добавлял телеканал 360. Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Она проходит 20—26 сентября.