В Перми оборонный завод зовет на работу женщин

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» приглашает всех желающих пройти учебу на производстве, во время которой завод обещает официальное трудоустройство с заработной платой. Воспользоваться предложением могут и женщины, которых обучат профессии модельщика выплавляемых моделей.
«В основном на этой профессии трудятся женщины. Они изготавливают модели из легкоплавкой массы, занимаются сборкой моделей в блоки. Делают замеры с помощью контрольно-измерительных приборов. В ходе обучения научим устройству различных типов агрегатов, применяемых для плавки», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Также завод предлагает освоить профессию опиловщика. Уточняется, что задача такого сотрудника — доводить и полировать наружные и внутренние поверхности фасонных отливок деталей. Учеников обучат основам технологии металлов, правилам термообработки отливок, правилам работы с инструментами. Размер заработной платы на период обучения — 25 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что о наборе в группы на обучение по четырем специальностям объявило предприятие «ОДК-Пермские Моторы». Срок, на который с кандидатами заключается ученический договор — 3 месяца.
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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» приглашает всех желающих пройти учебу на производстве, во время которой завод обещает официальное трудоустройство с заработной платой. Воспользоваться предложением могут и женщины, которых обучат профессии модельщика выплавляемых моделей. «В основном на этой профессии трудятся женщины. Они изготавливают модели из легкоплавкой массы, занимаются сборкой моделей в блоки. Делают замеры с помощью контрольно-измерительных приборов. В ходе обучения научим устройству различных типов агрегатов, применяемых для плавки», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Также завод предлагает освоить профессию опиловщика. Уточняется, что задача такого сотрудника — доводить и полировать наружные и внутренние поверхности фасонных отливок деталей. Учеников обучат основам технологии металлов, правилам термообработки отливок, правилам работы с инструментами. Размер заработной платы на период обучения — 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что о наборе в группы на обучение по четырем специальностям объявило предприятие «ОДК-Пермские Моторы». Срок, на который с кандидатами заключается ученический договор — 3 месяца.