В Перми оборонный завод зовет на работу женщин

Пермский оборонный завод «Протон-ПМ» зовет на работу женщин

Ученицам на предприятии обещают официальное трудоустройство с заработной платой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» приглашает всех желающих пройти учебу на производстве, во время которой завод обещает официальное трудоустройство с заработной платой. Воспользоваться предложением могут и женщины, которых обучат профессии модельщика выплавляемых моделей.

«В основном на этой профессии трудятся женщины. Они изготавливают модели из легкоплавкой массы, занимаются сборкой моделей в блоки. Делают замеры с помощью контрольно-измерительных приборов. В ходе обучения научим устройству различных типов агрегатов, применяемых для плавки», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Также завод предлагает освоить профессию опиловщика. Уточняется, что задача такого сотрудника — доводить и полировать наружные и внутренние поверхности фасонных отливок деталей. Учеников обучат основам технологии металлов, правилам термообработки отливок, правилам работы с инструментами. Размер заработной платы на период обучения — 25 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что о наборе в группы на обучение по четырем специальностям объявило предприятие «ОДК-Пермские Моторы». Срок, на который с кандидатами заключается ученический договор — 3 месяца.