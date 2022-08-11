В Перми завод предлагает учебу, за которую платит десятки тысяч

11 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

С учениками на заводе заключается договор, после чего им выплачивается стипендия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятие «ОДК-Пермские Моторы» объявило набор в группы на обучение по четырем специальностям. Срок — 3 месяца, на которые с кандидатами заключается ученический договор. Также им будет выплачиваться стипендия. «Хотите приложить руку к производству отечественных двигателей, испытать свой характер и наблюдать завораживающие процессы? Предлагаем обратить внимание на вакансии фрезеровщик, токарь, резьбошлифовщик и сверловщик. В период обучения выплачивается стипендия в 20 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Обязательное требование к кандидатам — наличие технического образования. Учеба начинается с сентября 2022 года, по ее результатам принимается решение о трудоустройстве на предприятии. Профессиональное обучение по индивидуальным программам позволит реализовать производственные планы на ближайшие годы. Ранее URA.RU рассказывало, что о наборе сотрудников на основное производство объявило предприятие «Протон-ПМ». Рабочим на заводе предлагают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей.

Предприятие «ОДК-Пермские Моторы» объявило набор в группы на обучение по четырем специальностям. Срок — 3 месяца, на которые с кандидатами заключается ученический договор. Также им будет выплачиваться стипендия. «Хотите приложить руку к производству отечественных двигателей, испытать свой характер и наблюдать завораживающие процессы? Предлагаем обратить внимание на вакансии фрезеровщик, токарь, резьбошлифовщик и сверловщик. В период обучения выплачивается стипендия в 20 тысяч рублей», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Обязательное требование к кандидатам — наличие технического образования. Учеба начинается с сентября 2022 года, по ее результатам принимается решение о трудоустройстве на предприятии. Профессиональное обучение по индивидуальным программам позволит реализовать производственные планы на ближайшие годы. Ранее URA.RU рассказывало, что о наборе сотрудников на основное производство объявило предприятие «Протон-ПМ». Рабочим на заводе предлагают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей.