На фоне частичной мобилизации в ЯНАО станет сложнее искать работу

Специалисты кадровых агентств прогнозируют снижение числа вакансий на рынке труда ЯНАО

Многим работодателям будет не до открытия новых вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Рынок труда в ЯНАО в ближайшие месяцы сильно изменится в связи с проходящей по всей России частичной мобилизацией. По данным аналитиков рекрутингового агентства hh.ru, ожидается, что подбор персонала для предприятий на какое-то время перестанет быть первоочередной задачей.

«В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался, — приводит пресс-служба hh.ru слова главного эксперта по рынку труда Натальи Даниной. — HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора специалистов как такового».

По словам эксперта, насколько этот период затянется, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей. В пользу складывающейся ситуации можно отнести то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы достаточно быстрого восстановления после спада.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО в ходе частичной мобилизации на военную службу будет призвано 920 человек. Согласно протоколу окружной мобилизационной комиссии, прорабатывается, в числе прочих, вопрос освобождения от мобилизации специалистов из критически важных отраслей экономики.

Спецоперация на Украине проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Главной ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, уверяли власти.