26 сентября 2022

На фоне частичной мобилизации в ЯНАО станет сложнее искать работу

Специалисты кадровых агентств прогнозируют снижение числа вакансий на рынке труда ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
Многим работодателям будет не до открытия новых вакансий Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Рынок труда в ЯНАО в ближайшие месяцы сильно изменится в связи с проходящей по всей России частичной мобилизацией. По данным аналитиков рекрутингового агентства hh.ru, ожидается, что подбор персонала для предприятий на какое-то время перестанет быть первоочередной задачей.

«В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался, — приводит пресс-служба hh.ru слова главного эксперта по рынку труда Натальи Даниной. — HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора специалистов как такового».

По словам эксперта, насколько этот период затянется, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей. В пользу складывающейся ситуации можно отнести то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы достаточно быстрого восстановления после спада.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО в ходе частичной мобилизации на военную службу будет призвано 920 человек. Согласно протоколу окружной мобилизационной комиссии, прорабатывается, в числе прочих, вопрос освобождения от мобилизации специалистов из критически важных отраслей экономики.

Спецоперация на Украине проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Главной ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, уверяли власти.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Рынок труда в ЯНАО в ближайшие месяцы сильно изменится в связи с проходящей по всей России частичной мобилизацией. По данным аналитиков рекрутингового агентства hh.ru, ожидается, что подбор персонала для предприятий на какое-то время перестанет быть первоочередной задачей. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался, — приводит пресс-служба hh.ru слова главного эксперта по рынку труда Натальи Даниной. — HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора специалистов как такового». По словам эксперта, насколько этот период затянется, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей. В пользу складывающейся ситуации можно отнести то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы достаточно быстрого восстановления после спада. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО в ходе частичной мобилизации на военную службу будет призвано 920 человек. Согласно протоколу окружной мобилизационной комиссии, прорабатывается, в числе прочих, вопрос освобождения от мобилизации специалистов из критически важных отраслей экономики. Спецоперация на Украине проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Главной ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, уверяли власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...