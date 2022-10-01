Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к жителям Макеевки. Видео

02 октября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к жителям Макеевки и югорчанам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова записала видеообращение к жителям Макеевки и югорчанам в связи с присоединением к России новых территорий. Видео размещено на официальной странице правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Макеевка, Донбасс вернулись домой, чтобы жить с другими субъектами Российской Федерации в дружбе. Доверие между жителями наших регионов сформировалось в ходе гуманитарных миссий. Общение — это базовый актив для развития наших совместных инвестиционных и социальных проектов. Мы вместе были, есть и будем. Построим мирное наше будущее», — сказала Комарова. Ранее URA.RU рассказало, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность референдума.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова записала видеообращение к жителям Макеевки и югорчанам в связи с присоединением к России новых территорий. Видео размещено на официальной странице правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Макеевка, Донбасс вернулись домой, чтобы жить с другими субъектами Российской Федерации в дружбе. Доверие между жителями наших регионов сформировалось в ходе гуманитарных миссий. Общение — это базовый актив для развития наших совместных инвестиционных и социальных проектов. Мы вместе были, есть и будем. Построим мирное наше будущее», — сказала Комарова. Ранее URA.RU рассказало, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность референдума.