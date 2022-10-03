Военкомат ХМАО: добровольцы не влияют на выполнение плана по мобилизации

Добровольцы не учитываются в плане по мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Добровольцы, которые самостоятельно приняли решение отправиться на Украину для участия в спецоперации, не влияют на выполнение регионального плана по мобилизации. Об этом URA.RU сообщили в военкомате ХМАО.

«Сегодня целая толпа добровольцев пришла. Собеседование проходят, медкомиссию, заключают контракт. Число, поступающих на военную службу по контракту, никто раскрывать не будет, конечно. Это военная тайна. Однако, можно определенно сказать, что добровольцы никак не влияют на план мобилизации. Поскольку контрактники — это контрактники, а мобилизация — это мобилизация. Хотя, в конечном итоге, все едут в одну точку и статус имеют один», — сообщили в военкомате ХМАО.

Там также привели в пример ветеранскую организацию ВДВ и войск специального назначения из Ханты-Мансийска. После объявления о мобилизации в военный комиссариат явилось 10 человек, которые изъявили желание участвовать в спецоперации. Однако все они старше 35 лет и поэтому под мобилизацию не попадают. Им было предложено заключить военный контракт.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила, что из Югры было мобилизовано порядка 2,5 тысяч югорчан. А ее заместитель Александр Тиртока сообщил, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.