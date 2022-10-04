Екатеринбуржец после суда за разбой попросился добровольцем на фронт. Видео

05 октября 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Эдуард считает своим долгом быть сейчас рядом с сослуживцами Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Получив условную судимость за разбой и хищение, 21-летний екатеринбуржец Эдуард Родыгин явился в военкомат и попросил отправить его на спецоперацию. Молодой человек, ранее уже служивший по контракту, объяснил URA.RU, что считает своим долгом присоединиться к бывшим сослуживцам. «Ранее я служил по контракту и уволился досрочно, потом у меня появились статьи. Я пришел в военкомат, они сказали: „Как суд у тебя пройдет, можешь приходить“. Суд у меня недавно закончился, но военный билет я не смог вовремя забрать и его утилизировали. Сейчас хочу восстановиться, уже сделал фотографию для военника. Если я его восстановлю, буду ждать повестку», — объясняет Эдуард Родыгин. Парень не скрывает, что получил судимость за разбой и хищение. «Но я же не собираю скрываться: что тут я буду отмечаться каждый месяц, что там буду под надзором», — рассуждает он. Ранее Родыгин служил по контракту в 40-й бригаде морской пехоты в Петропавловске-Камчатском. По его словам, бывшие сослуживцы первыми попали на спецоперацию. «Хочу туда, у меня там остался весь батальон. Мои сослуживцы одни из самых первых ушли, много погибших: например, командир взвода погиб, с моей роты парни погибли. Я считаю своим долгом поехать туда, на спецоперацию. Буду пытаться, может получится», — надеется молодой человек. Ранее другой екатеринбуржец попросил отправить его добровольцем на спецоперацию, невзирая на эпилепсию. Мужчина объяснил URA.RU, что последовал примеру друзей, которые уехали на фронт по повестке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получив условную судимость за разбой и хищение, 21-летний екатеринбуржец Эдуард Родыгин явился в военкомат и попросил отправить его на спецоперацию. Молодой человек, ранее уже служивший по контракту, объяснил URA.RU, что считает своим долгом присоединиться к бывшим сослуживцам. «Ранее я служил по контракту и уволился досрочно, потом у меня появились статьи. Я пришел в военкомат, они сказали: „Как суд у тебя пройдет, можешь приходить“. Суд у меня недавно закончился, но военный билет я не смог вовремя забрать и его утилизировали. Сейчас хочу восстановиться, уже сделал фотографию для военника. Если я его восстановлю, буду ждать повестку», — объясняет Эдуард Родыгин. Парень не скрывает, что получил судимость за разбой и хищение. «Но я же не собираю скрываться: что тут я буду отмечаться каждый месяц, что там буду под надзором», — рассуждает он. Ранее Родыгин служил по контракту в 40-й бригаде морской пехоты в Петропавловске-Камчатском. По его словам, бывшие сослуживцы первыми попали на спецоперацию. «Хочу туда, у меня там остался весь батальон. Мои сослуживцы одни из самых первых ушли, много погибших: например, командир взвода погиб, с моей роты парни погибли. Я считаю своим долгом поехать туда, на спецоперацию. Буду пытаться, может получится», — надеется молодой человек. Ранее другой екатеринбуржец попросил отправить его добровольцем на спецоперацию, невзирая на эпилепсию. Мужчина объяснил URA.RU, что последовал примеру друзей, которые уехали на фронт по повестке.