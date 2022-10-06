Минздрав рассказал о пострадавших в аварии с фурой на пермской трассе

В результате ДТП на Пермской трассе, где столкнулись фура и автобус, пострадали три человека. Всем им оказали медпомощь, рассказали URA.RU в пермском краевом минздраве.
«В ДТП было три пострадавших. На месте аварии всем была оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. От госпитализации пострадавшие отказались.
Ранее стало известно, что около Соликамска на трассе в сторону Перми произошло ДТП. Грузовик с прицепом, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом. Жертв удалось избежать. Также URA.RU рассказывало о подобной аварии на одной из улиц Перми. На дороге столкнулись две легковушки, одна из которых въехала в пассажирский автобус. В результате аварии пермяков госпитализировали.
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