06 октября 2022

Минздрав рассказал о пострадавших в аварии с фурой на пермской трассе

В ДТП с грузовиком на пермской трассе пострадали 3 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, дтп, авария
Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобусе Фото:

В результате ДТП на Пермской трассе, где столкнулись фура и автобус, пострадали три человека. Всем им оказали медпомощь, рассказали URA.RU в пермском краевом минздраве.

«В ДТП было три пострадавших. На месте аварии всем была оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. От госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее стало известно, что около Соликамска на трассе в сторону Перми произошло ДТП. Грузовик с прицепом, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом. Жертв удалось избежать. Также URA.RU рассказывало о подобной аварии на одной из улиц Перми. На дороге столкнулись две легковушки, одна из которых въехала в пассажирский автобус. В результате аварии пермяков госпитализировали.

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В результате ДТП на Пермской трассе, где столкнулись фура и автобус, пострадали три человека. Всем им оказали медпомощь, рассказали URA.RU в пермском краевом минздраве. «В ДТП было три пострадавших. На месте аварии всем была оказана медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. От госпитализации пострадавшие отказались. Ранее стало известно, что около Соликамска на трассе в сторону Перми произошло ДТП. Грузовик с прицепом, выехав на встречную полосу, столкнулся с пассажирским автобусом. Жертв удалось избежать. Также URA.RU рассказывало о подобной аварии на одной из улиц Перми. На дороге столкнулись две легковушки, одна из которых въехала в пассажирский автобус. В результате аварии пермяков госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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