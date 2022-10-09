Пермь попала в список потенциальных целей для ядерного удара США

10 октября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

В списке указано 1100 пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермь входит в список ядерных целей США 1956 года, который рассекретили Архивы национальной безопасности штатов. Об этом сообщил The Future of Life Institute. «Архивы национальной безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. На карте показаны все 1100 ядерных целей из этого списка», — говорится на сайте института. Кроме Перми на карте указаны Березники, а также столицы соседних регионов Екатеринбург, Ижевск, Уфа, Челябинск и Киров. Актуальный список ядерных целей США засекречен, но наверняка схож с перечнем 1956 года, отмечают исследователи. По данным института, у США около 1900 ядерных боеголовок задействованы на ракетах и бомбардировщиках. Они могут достигнуть цели за 30 минут.

Пермь входит в список ядерных целей США 1956 года, который рассекретили Архивы национальной безопасности штатов. Об этом сообщил The Future of Life Institute. «Архивы национальной безопасности США опубликовали рассекреченный список ядерных целей 1956 года, в который входят 1100 географических пунктов в Восточной Европе, России, Китае и Северной Корее. На карте показаны все 1100 ядерных целей из этого списка», — говорится на сайте института. Кроме Перми на карте указаны Березники, а также столицы соседних регионов Екатеринбург, Ижевск, Уфа, Челябинск и Киров. Актуальный список ядерных целей США засекречен, но наверняка схож с перечнем 1956 года, отмечают исследователи. По данным института, у США около 1900 ядерных боеголовок задействованы на ракетах и бомбардировщиках. Они могут достигнуть цели за 30 минут.