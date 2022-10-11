Свердловский депутат Госдумы раскрыл детали смерти мобилизованного в Елани

Свердловские врачи четырежды пытались спасти мобилизованного, который умер в Елани

12 октября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Максим Иванов сообщил, что любой солдат может обратиться к медикам в случае проблем со здоровьем Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Мобилизованный боец из военного городка в поселке Елань (Свердловская область), который умер от проблем с сердцем, почувствовал себя плохо перед приступом и пришел к врачам, четырежды реанимировавшим его. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «В Елани человеку стало плохо, он обратился в медпункт. Там стало хуже, остановилось сердце, стали проводить реанимационные мероприятия, четыре раза запускали сердце. К сожалению, молодого человека спасти не удалось», — рассказал Иванов. Он отметил, что, когда мобилизованному стало плохо, на месте уже работали военный прокурор и военный следователь. Пока неизвестно, что предшествовало проблемам с сердцем у бойца, однако Иванов подчеркнул, что все мобилизованные могут обратиться в медпункты в военном городке, если почувствовали себя плохо. Ранее Иванов сообщал о временных проблемах мобилизованных в Елани. Он совместно с командирами и руководством части помогал мобилизованным улучшить условия нахождения в лагере. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября после обращения Владимира Путина, который сообщил, что планируется призвать 300 тысяч бойцов. Спецоперация в РФ началась 24 февраля как реакция на усиление восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Также власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Мобилизованный боец из военного городка в поселке Елань (Свердловская область), который умер от проблем с сердцем, почувствовал себя плохо перед приступом и пришел к врачам, четырежды реанимировавшим его. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «В Елани человеку стало плохо, он обратился в медпункт. Там стало хуже, остановилось сердце, стали проводить реанимационные мероприятия, четыре раза запускали сердце. К сожалению, молодого человека спасти не удалось», — рассказал Иванов. Он отметил, что, когда мобилизованному стало плохо, на месте уже работали военный прокурор и военный следователь. Пока неизвестно, что предшествовало проблемам с сердцем у бойца, однако Иванов подчеркнул, что все мобилизованные могут обратиться в медпункты в военном городке, если почувствовали себя плохо. Ранее Иванов сообщал о временных проблемах мобилизованных в Елани. Он совместно с командирами и руководством части помогал мобилизованным улучшить условия нахождения в лагере. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября после обращения Владимира Путина, который сообщил, что планируется призвать 300 тысяч бойцов. Спецоперация в РФ началась 24 февраля как реакция на усиление восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Также власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.