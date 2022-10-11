Челябинский депутат Госдумы просит для малого бизнеса отсрочку от мобилизации

Олег Голиков предложил дать бизнесу неделю на решение оргвопросов перед мобилизацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков стал соавтором законопроекта о семидневной отсрочке от мобилизации. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«Стал соавтором законопроекта, предоставляющего мобилизованным гражданам в статусе субъектов малого и среднего бизнеса семь дней. Это время отводится на решение оргвопросов, связанных с дальнейшим осуществлением бизнеса», — написал Голиков.

Льгота в случае принятия будет распространяться как на юрлица, так и на индивидуальных предпринимателей. За время отсрочки, по мысли авторов законопроекта, мобилизованный сможет передать бизнес в доверительное управление либо сохранить на время службы регистрацию без изменений.

Депутат отметил, что в настоящее время статус военнослужащего предполагает запрет на участие, управление или владение бизнесом. Голиков рассчитывает, что коллеги поддержат инициативу, и проект станет законом.

Сам Голиков ушел добровольцем на фронт. Депутат прошел боевое слаживание и отправился на фронт. Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. Цели компании соответствуют задачам, поставленным в рамках спецоперации.