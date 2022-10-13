Global Times: слова генсека НАТО о противостоянии России исходят из чувства страха

Global Times пишет, что слова генсека НАТО о ядерных учениях — попытка показать превосходное расположения духа альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о противостоянии НАТО и России, а также об учениях альянса по ядерному сдерживанию прослеживается чувство страха. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«В высказываниях Столтенберга можно заметить чувство „страха“ — боязнь показаться слабым, если НАТО не бьет себя в грудь перед Россией», — сообщается в материале издания. Global Times также отметило, что слова Столтенберга о том, что ядерные учения «являются лучшим способом предотвратить эскалацию» — попытка показать высокий уровень морального духа Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России в конфликте на Украине. По его словам, победа России против Украины станет поражением НАТО. Столтенберг также сообщил о проведении НАТО плановых учений по ядерному сдерживанию. Он отметил, что это является путем к предотвращению эскалации конфликта.