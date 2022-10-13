Global Times: слова генсека НАТО о противостоянии России исходят из чувства страха

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Global Times пишет, что слова генсека НАТО о ядерных учениях — попытка показать превосходное расположения духа альянса Фото:
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В заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о противостоянии НАТО и России, а также об учениях альянса по ядерному сдерживанию прослеживается чувство страха. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«В высказываниях Столтенберга можно заметить чувство „страха“ — боязнь показаться слабым, если НАТО не бьет себя в грудь перед Россией», — сообщается в материале издания. Global Times также отметило, что слова Столтенберга о том, что ядерные учения «являются лучшим способом предотвратить эскалацию» — попытка показать высокий уровень морального духа Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России в конфликте на Украине. По его словам, победа России против Украины станет поражением НАТО. Столтенберг также сообщил о проведении НАТО плановых учений по ядерному сдерживанию. Он отметил, что это является путем к предотвращению эскалации конфликта.

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В заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о противостоянии НАТО и России, а также об учениях альянса по ядерному сдерживанию прослеживается чувство страха. Об этом пишет китайское издание Global Times. «В высказываниях Столтенберга можно заметить чувство „страха“ — боязнь показаться слабым, если НАТО не бьет себя в грудь перед Россией», — сообщается в материале издания. Global Times также отметило, что слова Столтенберга о том, что ядерные учения «являются лучшим способом предотвратить эскалацию» — попытка показать высокий уровень морального духа Североатлантического альянса. Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России в конфликте на Украине. По его словам, победа России против Украины станет поражением НАТО. Столтенберг также сообщил о проведении НАТО плановых учений по ядерному сдерживанию. Он отметил, что это является путем к предотвращению эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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