13 октября 2022

В Челябинске забил фонтан, район остался без воды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, разное. Челябинск., чурилово, улица эльтонская
В Чурилово на месте аварии работают городские службы Фото:

В Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Об этом 14 октября сообщают жители в социальных сетях.

«Авария на сети возле дома Трашутина, 47.Воды нет во всем районе. Фонтан бил высотою в четыре этажа», — жалуются жители в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте».

Жильцы отмечают, что в управляющей компании уже распространили заявление, что отключение аварийное. Службы МУП «ПОВВ» приступили к работе до устранения последствий.

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В Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Об этом 14 октября сообщают жители в социальных сетях. «Авария на сети возле дома Трашутина, 47.Воды нет во всем районе. Фонтан бил высотою в четыре этажа», — жалуются жители в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте». Жильцы отмечают, что в управляющей компании уже распространили заявление, что отключение аварийное. Службы МУП «ПОВВ» приступили к работе до устранения последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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