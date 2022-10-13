В Чурилово на месте аварии работают городские службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за коммунальной аварии, в результате которой под окнами многоэтажек забил фонтан. Об этом 14 октября сообщают жители в социальных сетях.

«Авария на сети возле дома Трашутина, 47.Воды нет во всем районе. Фонтан бил высотою в четыре этажа», — жалуются жители в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте».

Жильцы отмечают, что в управляющей компании уже распространили заявление, что отключение аварийное. Службы МУП «ПОВВ» приступили к работе до устранения последствий.