Ветеран СВО раскритиковал пермского депутата за спекуляции на теме мобилизации

17 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко выступил против депутата Ильи Лисняка Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Экс-депутат заксобрания Пермского края, принимавший участие в спецоперации на Украине, Александр Григоренко обвинил действующего депутата Илью Лисняка в спекуляциях на теме мобилизации. По его словам, Лисняк распространяет критику региональных властей через аффилированные ему паблики в социальных сетях. «В это суровое время, когда российской власти и обществу необходимо объединять усилия, отдельные личности пытаются „ловить рыбку в мутной воде“ и спекулировать на теме мобилизации. У нас в Пермском крае делается это через всем известную сеть пабликов в ВК, аффилированную с депутатом ЗС Ильей Лисняком», — пишет Григоренко в Telegram. Ветеран СВО подчеркивает, что среди «махинаторов» нет тех, кто служил в армии, поэтому у них нет морального права критиковать власти в данный момент. Григоренко в посте соглашается, что в начале мобилизации работа пермских властей «была не сильно успешной», но сейчас они «исправляются»: «В учебные части отправлены машины со спальниками и другим необходимыми вещами, запущена горячая линия помощи семьям мобилизованных, обсуждается выплата для семей мобилизованных». Агентство направило Илье Лисняку запрос с просьбой прокомментировать слова Григоренко, но на момент публикации ответ от депутата не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в учебных центрах Елани и Тюмени. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Григоренко рассказывал URA.RU, как служил во время спецоперации и о том, что готов вновь отправиться туда.

Экс-депутат заксобрания Пермского края, принимавший участие в спецоперации на Украине, Александр Григоренко обвинил действующего депутата Илью Лисняка в спекуляциях на теме мобилизации. По его словам, Лисняк распространяет критику региональных властей через аффилированные ему паблики в социальных сетях. «В это суровое время, когда российской власти и обществу необходимо объединять усилия, отдельные личности пытаются „ловить рыбку в мутной воде“ и спекулировать на теме мобилизации. У нас в Пермском крае делается это через всем известную сеть пабликов в ВК, аффилированную с депутатом ЗС Ильей Лисняком», — пишет Григоренко в Telegram. Ветеран СВО подчеркивает, что среди «махинаторов» нет тех, кто служил в армии, поэтому у них нет морального права критиковать власти в данный момент. Григоренко в посте соглашается, что в начале мобилизации работа пермских властей «была не сильно успешной», но сейчас они «исправляются»: «В учебные части отправлены машины со спальниками и другим необходимыми вещами, запущена горячая линия помощи семьям мобилизованных, обсуждается выплата для семей мобилизованных». Агентство направило Илье Лисняку запрос с просьбой прокомментировать слова Григоренко, но на момент публикации ответ от депутата не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в учебных центрах Елани и Тюмени. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Григоренко рассказывал URA.RU, как служил во время спецоперации и о том, что готов вновь отправиться туда.