Челябинцев позвали на работу в Росгвардию ХМАО

Челябинцам предоставили шанс послужить в Росгвардии ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинска пригласили на работу в Росгвардию Ханты-Мансийского автономного округа. Как следует из объявления, принимают мужчин до 35 лет даже без опыта работы.

«Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу осуществляет набор мужчин до 35 лет на службу в Росгвардию. Опыт работы не имеет значения», — распространило объявление спецслужбы Главное управление по труду и занятости региона на своих ресурсах в соцсетях.

Чтобы быть принятым, необходимо отслужить в рядах Вооруженных Сил РФ, иметь образование не ниже среднего и быть без судимости. Успешным кандидатам пообещали набор условий. В частности, сотруднику положен 55-дневный отпуск, бесплатное санаторно-курортное лечение, компенсация съема жилья, страхование жизни и здоровья.

Кандидатам после их трудоустройства пообещали прохождение службы по выслуге лет год за полтора. Также сотрудник спецслужбы сможет выйти на пенсию после 13 лет службы в рядах Росгвардии.