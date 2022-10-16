16 октября 2022
15 октября 2022

Челябинцев позвали на работу в Росгвардию ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, росгвардия, эвакуация, сотрудник росгвардии
Челябинцам предоставили шанс послужить в Росгвардии ХМАО Фото:

Жителей Челябинска пригласили на работу в Росгвардию Ханты-Мансийского автономного округа. Как следует из объявления, принимают мужчин до 35 лет даже без опыта работы.

«Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу осуществляет набор мужчин до 35 лет на службу в Росгвардию. Опыт работы не имеет значения», — распространило объявление спецслужбы Главное управление по труду и занятости региона на своих ресурсах в соцсетях.

Чтобы быть принятым, необходимо отслужить в рядах Вооруженных Сил РФ, иметь образование не ниже среднего и быть без судимости. Успешным кандидатам пообещали набор условий. В частности, сотруднику положен 55-дневный отпуск, бесплатное санаторно-курортное лечение, компенсация съема жилья, страхование жизни и здоровья.

Кандидатам после их трудоустройства пообещали прохождение службы по выслуге лет год за полтора. Также сотрудник спецслужбы сможет выйти на пенсию после 13 лет службы в рядах Росгвардии.

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Жителей Челябинска пригласили на работу в Росгвардию Ханты-Мансийского автономного округа. Как следует из объявления, принимают мужчин до 35 лет даже без опыта работы. «Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу осуществляет набор мужчин до 35 лет на службу в Росгвардию. Опыт работы не имеет значения», — распространило объявление спецслужбы Главное управление по труду и занятости региона на своих ресурсах в соцсетях. Чтобы быть принятым, необходимо отслужить в рядах Вооруженных Сил РФ, иметь образование не ниже среднего и быть без судимости. Успешным кандидатам пообещали набор условий. В частности, сотруднику положен 55-дневный отпуск, бесплатное санаторно-курортное лечение, компенсация съема жилья, страхование жизни и здоровья. Кандидатам после их трудоустройства пообещали прохождение службы по выслуге лет год за полтора. Также сотрудник спецслужбы сможет выйти на пенсию после 13 лет службы в рядах Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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